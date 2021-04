9 abr 2021

Con la primavera el look boho vuelve a florecer entre los estilismos que más se llevan y ya hemos hablado aquí del look ideal de Laura Matamoros con un toque boho o los siete vestidos de inspiración boho con estampado floral que sientan tan bien. Pero nuestra apuesta por nuestra versión más bohemia no sería perfecta si no contamos con los accesorios necesarios para conseguirlo. Y en Sfera hemos encontrado los bolsos que son ideales para completar tus looks boho más primaverales.

Y podemos decantarnos por dos versiones muy diferentes, la de hombro o la siempre socorrida bandolera. Ambas son ideales para conseguir un look impecable con diseños que apuestan por lo rústico o por las cuentas, y también podemos combinarlas con nuestros estilismos en los que el denim sea protagonista.

El bolso de hombro viene en color camel, con diseño de red y funda interior a tono. Con asas trenzadas, y cierre de cuerdas en la funda, tiene un precio de 17,99 euros.

La segunda propuesta viene es un bolso de saco con cuentas en el cuerpo y el asa doble en color marrón. Con saco interno en beige, acabado en borlas de flecos que sobresalen en los laterales, también tiene cierre interior en el saco. Podemos comprarlo por 16,99 euros.

Tanto si vas a apostar por los estilismos boho como si buscas un bolso veraniego estas dos propuestas son tan bonitas que merecen ser tenidas en cuenta en tus próximas compras.