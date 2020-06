19 jun 2020

Acaba de celebrar sus 74 años en una fiesta con mascarillas y geles hidroalcohólicos en su mansión de Malibú, pero nada ha logrado detenerla. Más combativa que nunca, ha puesto en marcha una fundación, cantado por primera vez en español y rescatado a un elefante, cuenta en una entrevista a Mujerhoy en la que no deja ningún asunto en el tintero. “Han sido semanas difíciles, pero trato de prestar atención a los científicos, en vez de al presidente de EE.UU.”, cuenta la actriz y cantante, que ha decidido pasar a la acción. Lo ha hecho con su nueva fundación Cher Cares Pandemic Resource and Response Initiative, que atiende a las víctimas de la Covid-19, pero también grabando una versión en español de Chiquitita para la gala que Unicef celebró en mayo para prevenir la expansión de la pandemia y garantizar la educación en las áreas más vulnerables. “Tengo una escuela en África y sé que es muy difícil conseguir que las niñas vayan al colegio. Las familias suelen preferir que ayuden en casa con las tareas domésticas. En una ocasión, conocí a una niña que caminaba cuatro horas para ir al colegio y cuatro horas de vuelta porque quería tener acceso a la educación”, explica conmovida.

Pero si algo no oculta es su malestar con el mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Es un personaje ridículo y como presidente, terrible. Ni siquiera ha honrado la memoria de las más de 100.000 personas que han muerto en la pandemia. No tiene ninguna empatía, no le importa la gente”. Y, de cara a las elecciones que tendrán lugar este año, se muestra clara: “Cuatro años más de Trump en la Casa Blanca significarían que América nunca volverá a ser tal y como la conocimos. No puedo ni quiero imaginármelo”. Mientras llega la hora de las urnas, la diva piensa en el futuro “No quiero poner a nadie en peligro y tampoco a mí misma. Encontrarán la forma de hacer conciertos y rodar películas y entonces, volveré”, promete.

Una visión muy distinta de la realidad ofrece otra de nuestras protagonistas, Alicia Asín, ingeniera experta en internet de las cosas, una tecnología que será imprescindible para mejorar nuestro futuro. Porque la recopilación de datos a través de sensores nos ayudará a controlar los aforos en playas o espacios abiertos o a detectar posibles rebrotes de la epidemia, como hasta ahora ha ayudado a predecir la erupción de volcanes, medir los niveles de radiación en Fukushima (Japón) tras el accidente nuclear, controlar el nivel de estrés de los koalas por los incendios forestales en Australia, o examinar el impacto de las tormentas solares en la Tierra. En todos esos proyectos ha colaborado Alicia Asín, quien asegura que “las medidas de control han llegado para quedarse”.

Del futuro nos habla también Tommy Hilfiger. “Necesitamos un futuro más inclusivo y abierto”, asegura el diseñador icono de la moda americana, que predica con los hechos y nos desvela sus donaciones al personal sanitario de dos hospitales madrileños y sus proyectos de inclusión social y de respeto al medio ambiente. “Lo ocurrido con George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery e innumerables más no está bien. Los responsables deben rendir cuentas. Apoyo el movimiento y las protestas pacíficas contra la injusticia y el racismo. La única manera de lograr el cambio es no tener miedo, levantarse y denunciar”, asegura a nuestra revista.

En nuestras páginas de moda y belleza, descubrimos cómo las técnicas artesanales de confección recuperan la delicadeza de tejidos como el ganchillo, el crochet y el encaje, con ecos de modernidad poética, y disfrutamos de la belleza genuina de Amanda Seyfried, que nos desvela esos secretos beauty con los que ha devuelto la elegancia atemporal a las alfombras rojas.

Además, este fin de semana reflexionamos, junto a tres expertos, sobre la nueva fidelidad: ¿acabará el miedo al contagio con las ganas de flirtear? ¿Volverán las parejas para siempre? ¿Nos conformaremos más? ¿Seremos más felices? ¿Seremos más fieles?

Y nada mejor, para empezar el fin de semana, que visitar los mejores paraísos a pie de playa, en los que nos rendimos al placer de cenar, comer o tomar un cóctel con la vista en el mar y los pies en la arena.