26 jun 2020

Compartir en google plus

En este inicio de verano atípico, el más extraño de nuestras vidas, en Mujerhoy estamos dispuestos a seguir disfrutando. A pesar de todo. Por eso, nos hemos trasladado hasta las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, para descubrir, de la mano de la top Joana Sanz, los bañadores y biquinis de estilo retro que nos trasladarán a las vacaciones soñadas. Y descubrimos las prendas, sandalias y accesorios de aire deportivo o inspiración tropical que van a triunfar a pleno sol; los looks de belleza que se van a rendir al calor... y al color; los retiros rurales con los que todos soñamos para desconectar unos días; y hasta las ideas para organizar un picnic irresistible.

Además, este domingo, los parisinos deciden quién será la alcaldesa que pilote la nueva normalidad en la ciudad de la luz. En Mujerhoy hemos querido conocer a las dos mujeres lideran las encuestas: la socialista Anne Hidalgo (gaditana y actual alcaldesa de la ciudad) y la conservadora Rachida Dati, de origen magrebí y ministra de Justicia durante el Gobierno de Sarkozy. Sus proyectos son tan divergentes como ellas mismas, aunque las dos provienen de contextos humildes y no han contado más que con su esfuerzo para subir esa escalera social que la República francesa se enorgullece en tender. Y tienen otro común denominador: su carisma. Varios analistas nos ayudan a desentrañar el perfil de ambas antes de que conozcamos el resultado de las urnas.

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española es otra de las protagonistas de Mujerhoy esta semana. A sus 44 años, madre de cuatro hijos, es la primera mujer que ocupa el puesto en los 70 años de vida de la institución. Al frente de un ejército de 85.000 voluntarios, se enfrenta a las consecuencias de una crisis que, en algunas zonas como Madrid y Barcelona, ha obligado a multiplicar por tres las ayudas a los más desprotegidos. “Lo importante no es dar bolsas de comida a la gente, sino cambiar el modelo económico”, asegura en nuestra entrevista, al hablar sobre la difícil situación que viven en la actualidad muchos españoles. “El hecho de que la reconstrucción se haga sobre los mismos modelos económicos que tienden a dejar a las personas atrás. Si eso sigue sucediendo, habrá siempre una bolsa de gente vulnerable, que necesitará siempre ayuda. En un país como España no nos podemos permitir esto. La pobreza erosiona la paz social”, reconoce la secretaria general de Cáritas.

La actriz María León nos habla también de otra de las consecuencias de la pandemia: la paralización del sector cultural. Ella lidera la desescalada del cine español interpretando a una enferma de cáncer en su próximo estreno, “La lista de los deseos”, y nos cuenta qué ha hecho durante el confinamiento y qué es lo que más ha echado de menos. “Cuando me dijeron que habría estreno con alfombra roja y todo eso no me lo podía creer, pero así es. Y es lo que tenemos que hacer. Después de tantos días encerrados en casa, viendo películas en la tele, esta crisis, entre otras cosas, debería servir para que valoremos todos mucho más la experiencia de ir al cine; desde luego, yo tengo ganas de volver”, asegura la actriz.