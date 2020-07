3 jul 2020

Después de casi nueve semanas de sequía absoluta, en las que la posibilidad de sumergirse de nuevo en el agua eran solo un sueño, la campeona olímpica Mireia Belmonte ha vuelto a la piscina, y este fin de semana se da un baño de verano en Mujerhoy. Belmonte ha regresado a los entrenamientoscon las mismas fuerzas que le han permitido convertirse en la mejor nadadora de nuestra historia; con la misma ambición que le ha llevado a ganar cuatro medallas olímpicas (incluida una de oro en los 200 m mariposa, en Río de Janeiro 2016), 16 en campeonatos mundiales, 24 en los europeos y tres plusmarcas mundiales. Ahora toca recuperar el ritmo que se había marcado para llegar en plena forma a los Juegos Olímpicos de Tokio que tendrían que haberse inaugurado en unas pocas semanas. El reto, y el sueño de conseguir un segundo oro olímpico consecutivo, ha quedado solo aplazado. Pero ya está preparándose para alcanzarlo. “Lo primero que he sentido, al volver a la piscina, ha sido felicidad, por poder hacer de nuevo lo que más me gusta. Y luego algo un poco extraño: tener que reiniciar el cerebro para saber cómo se nadaba, coger sensaciones y el ritmo de nuevo...”, asegura en la entrevista que es portada de este número.

A punto de cumplir los 30, Mireia hace balance de su carrera deportiva: “Estoy superorgullosa de todo lo que he conseguido, porque lo he logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y no ha sido cosa mía solamente; ha sido gracias a toda la gente que me rodea, que me ha apoyado y me ha seguido en este camino. Sin ellos no habría podido conseguirlo”, asegura. Su objetivo es estar en plena forma en los Juegos de Tokio, que tendrían que haberse inaugurado en unas semanas, pero se han aplazado hasta el próximo verano: “Para mí sería un orgullo llevar la bandera de mi país, cumpliría otro sueño más”, igual que repetir oro olímpico en su prueba, algo que ninguna nadadora ha conseguido en dos Juegos consecutivos.

Además, en Mujerhoy analizamos las claves del nuevo cool, ese que definen ahora los centennial. La generación Z, la que forman los jóvenes nacidos entre 1994 y 2010, son ya la generación más nutrida de la historia. Activistas sociales y ambientales, creativos, 100% digitales, amantes de lo diferente y defensores del consumo local, ellos están definiendo la influencia creativa y de consumo en unos tiempos de aceleración frenética.

Pero si alguien sigue siendo cool es el músico Rufus Wainwright, al que entrevistamos también en este número. Aunque se autoproclamó el “mesías gay” del pop, ahora como padre, artista y ciudadano responsable se toma la vida con mucha más calma. Sus objetivos en cambio siguen siendo ambiciosos: escribir la gran canción americana, romper las reglas y echar a Trump de la Casa Blanca. Y de todo ello nos habla sin tapujos.

Hablamos también con la diseñadora de joyas Elsa Peretti, creadora de piezas icónicas para Tiffany & Co., como el mítico brazalete Bone, que cumple ahora 50 años. Afincada en Barcelona, la creadora acaba de cumplir los 80 y hace balance de su vida en un momento que considera crítico en cuestiones sociales y ambientales. El tie dye y los bolsos de paja son las dos tendencias de moda que nos inspiran en este número.

Y para preparar las tan ansiadas vacaciones, hacemos un repaso a los fotoprotectores de última generación y te descubrimos los mejores planes para disfrutar del descanso lejos de todo y de todos, sin aglomeraciones y en plena naturaleza.