24 jul 2020

Compartir en google plus

La actriz Toni Acosta logró dar la vuelta a la tensión que vivíamos en lo peor de la pandemia con un vídeo que se hizo viral, el Expediente de Regulación de Cumpleaños. En nuestra entrevista de portada con ella, hablamos del poder sanador del humor, de cómo nos ha cambiado la vida este 2020 y, por supuesto, del inminente estreno de su nueva película, Padre no hay más que uno 2. No es nuestra única entrevista: charlamos también con la mezzosoprano Joy DiDonato, a punto de volver a los escenarios con más ilusión que nunca, sobre la vigencia de la ópera en estos tiempos y lo anacrónico de las divas extravagantes. Y hablamos de la solidaridad de las firmas de moda durante la crisis sanitaria, y de cómo la empatía empieza a sar un valor imprescindible en la valoración de una marca: el beneficio a costa de la injusticia social ya no vende. ¡Y nos alegramos!

Nuestro reportaje de moda lo apuesta todo al blanco: con un toque romántico y tejidos livianos (gasa, encaje, popelín), te presentamos los vestidos más luminosos y veraniegos del momento... perfectos para emprender un viaje (virtual) a través de los productos beauty: trasládate con nosotras a Hong Kong, Kenia, Ibiza o Río de Janeiro a través de los cosméticos y perfumes más evocadores del momento.

Y, ya que estamos de viaje, te contamos que no hay que ir muy lejos para encontrar el paraíso: nuestro vecino, Portugal, cuenta con los paisajes más bellos, los hoteles más acogedores y la mejor gastronomía del mundo. Te contamos todas las direcciones secretas para que vayas planificando tu itinerario.

Y terminamos la semana con una visita a las estrellas (¿qué te augura tu horóscopo esta semana?) y con un interesante perfil sobre Livia Firth, la exmujer de Colin Firth que ha convertido las alfombras rojas en un campo de batalla por la moda sostenible. ¡Descúbrela!