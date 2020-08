7 ago 2020

Y, si la tengo, es asintomática. Envidio a quienes emergen de un momento de parón, de crisis, de ralentización, con reflexiones brillantes, ideas nuevas y frescas y propósitos vitales. Yo, en el silencio, solo produzco más silencio y una especie de calma tensa que me empuja a hacer cosas, las que sean, en modo circular: decapar una silla para volverla a pintar, lavar cosas limpias, repensar proyectos que ya había descartado.

Mi cabeza se limpia, sí, pero no se alimenta. El aburrimiento, simplemente, me aburre. Lo que me enciende es una conversación, un cuadro, una película, una exposición. Una discusión acalorada, una anécdota, una entrevista, un viaje, una charla con un desconocido en un avión, una cena con amigos, un momento de emoción, de inseguridad, de descubrimiento, de sorpresa, de miedo. Sí, ya sé que volvemos a tener todo esto, más o menos. A lo mejor es ese más o menos lo que me deja a medio gas.

Que las cosas pasen un poco de aquella manera, como los conciertos de Katy Perry, con público inventado. Supongo que echo de menos un poco de intensidad, colores más brillantes. Y mientras vuelven, me hartan las discusiones sobre el maquillaje de Pilar Rubio, me suena muy lejano el podcast de Michelle Obama, me asombra que la búsqueda de las vacunas de repente parezca una carrera entre el Sputnik y el Apollo.

Me horroriza que sigamos siendo incapaces de ejecutar lo que todos sabemos que es imprescindible para no volver al caos. Que nos dejemos atrapar por el bucle de la inacción y la incompetencia. Que no pase nada cuando está a punto de pasar todo. Que volvamos a pintar la misma silla.