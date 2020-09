4 sep 2020

Ahora que todos estamos tentados de pedir el estado de alarma individual para poder darnos a nosotros mismos alguna instrucción clara, llegan dos voces con un mismo mensaje. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y Naomi Campbell recomiendan un mismo mantra: “It is time to reset”. Tiempo de reiniciarse. De apagar y encender. De volver a definir nuestros objetivos individuales, nuestras posibilidades, pero también las funciones generales del sistema. Ya ven que vienen de lugares muy diferentes.

Una iniciativa que se llevará a Naciones Unidas a finales de septiembre y una declaración de intenciones de la modelo que mejor ha representado la diversidad, antes de que la diversidad fuera siquiera una palabra usada fuera de los capítulos sobre flora y fauna de los libros de texto. Es una de las tendencias sociales, económicas, estéticas de los próximos meses que adelantamos esta semana. Septiembre siempre es el inicio de temporada para la moda y para otras muchas cosas que este año suceden a ritmos distintos, a veces incontrolables, pero suceden.

Hay otros movimientos, otras necesidades que se aceleran, empujadas o alimentadas por este período convulso y de las que también hablamos: el alquiler que se convierte en la nueva compra no solo para las viviendas sino para objetos que ya no tienen esa vocación de permanencia. Alquilaremos muebles y será fácil; Ikea y Muji ya lo están poniendo en marcha. Y lo haremos seguramente porque prestamos a nuestras casas una atención que va mucho más allá del sofá para ver una serie agotados al final de la jornada. Vienen tiempos inquietos. “Try just a little bit harder”, intentémoslo con más fuerza. Es una maravillosa canción de Janis Joplin que se publicó unos meses después de su muerte, hace ahora 50 años. Intentemos, con todas nuestras fuerzas, ser más felices.