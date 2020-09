11 sep 2020

Compartir en google plus

Con lo digital infiltrándose en todos los aspectos de nuestra vida, el lujo se reconfigura como una experiencia de presencialidad: ver, escuchar, tocar, sentir... sin pantallas interpuestas, pero con total seguridad. Porque, gracias al coronavirus (o por su culpa), hemos caído en la cuenta de la riqueza sensitiva que nos perdemos si nos conformamos con el modo de relación que nos ofrece lo digital. Que es más cómodo, sí, pero también menos placentero.

Desde las fiestas más exclusivas de los Hamptons, a los desfiles de moda (impresionante el de Jacquemus, con los espectadores separados dentro de un campo de trigo), pasando por una representación de teatro, un concierto, una cena en uno de los mejores restaurantes del mundo o unas vacaciones en total aislamiento. Cada vez más, el nuevo lujo es presencial.

Además, en este número de Mujerhoy, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, responde a las críticas a su gestión, la inquietud de los padres y las incertidumbres del nuevo curso, mientras los alumnos comienzan a regresar a las aulas después de seis meses de parón. La titular de la cartera de Educación, catedrática de Lengua y Literatura Inglesa, exconsejera de Educación en el Gobierno vasco y madre de dos hijas, insiste en que las cosas se han hecho bien y en plazo. Y en que abrir las aulas no solo es imprescindible, sino seguro: “Las escuelas deben ser lo primero que se abra y lo último que se cierre”, argumenta. En un inicio de curso donde solo se habla de distancia, seguridad, ordenadores para todos, más profesores, menos alumnos, más espacio y mucha incertidumbre, Celaá asegura que “el Ministerio no puede entrar en la organización específica de cada uno de los 30.000 centros de España; es el turno de las comunidades”. Pero la pandemia no puede ser la única preocupación porque, como reconoce, en “nuestro sistema educativo es en el que más se repite, cuatro veces más que en países de nuestro entorno. Y sirve para muy poco”.

La actriz Hilary Swank es otra de nuestras protagonistas. Alejada de Hollywood para cuidar a su padre enfermo –“acompañarlo en el viaje más duro de su vida fue un regalo”, nos confiesa–, ahora regresa a la pequeña pantalla convertida en una astronauta que emprende el viaje de su vida.

En moda, descubrimos los looks poderosamente femeninos que van a triunfar en el armario otoñal. Y en belleza, las tendencias que nos adelantó la pasarela y que fijan los nuevos códigos de maquillaje, que carga las tintas en la mirada y se centra en una piel impoluta, mientras mantenemos parte del rostro a cubierto.

Y por último, descubrimos las mejores direcciones de una ciudad que se rediseña: Palma. Hoteles, restaurantes, galerías de arte, tiendas de moda... actualizan la agenda de una ciudad que es mucho más que sol y playa.