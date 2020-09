23 sep 2020

Compartir en google plus

Si su hijo este año no aprende y vaga entre la clase presencial y la reunión de Teams sin enterarse de nada, ¿quién es responsable? El Gobierno ha hecho los deberes. Las comunidades han hecho los deberes. Entre ellos se han coordinado a la perfección. Se han contratado miles de profesores imaginarios y su colegio lo ha organizado todo perfectamente en tres días. ¿Entonces? ¿Quién queda en la cadena? Asúmalo y pida perdón.

Si necesita ir a su centro de salud, o de la Seguridad Social, o a la DGT, pero no puede entrar sin cita previa y nadie coge el teléfono cuando llama y además cuando decide hacer cola en la puerta a la desesperada durante horas se da cuenta de que no hay nadie dentro, la culpa es suya, ¿por qué? Porque nuestra sanidad, y en general nuestra Administración, es la mejor del mundo.

Si su empresa le despide o es usted autónomo y no puede cobrar el dinero que le debe su Ayuntamiento desde hace un año y su negocio está a punto de irse a pique. ¿De quién es la culpa? De usted, por falta de previsión o de digitalización o de diversificación en su actividad. Y por no haber salido más fuerte de la pandemia, como debía.

Acéptelo, una sociedad madura se basa en la responsabilidad de sus ciudadanos. Y usted y yo somos unos inconscientes. No nos hemos rastreado a nosotros mismos y vamos a terminar confinados o arruinados por nuestra incapacidad para gestionar el país. Y nos va a pillar otra vez con el pelo fatal, no como a las señoras y señores que aparecen en las ruedas de prensa que (y no sé si habría que tomárselo como un aviso) tienen, a estas alturas de la curva, el color y el corte perfectos. ¿Ve que fácil es echarle la culpa al que está al otro lado de la tele?