25 sep 2020

“A los 50 me he encontrado a mí misma”. Ambiciosa, rebelde y desnuda Adriana Abascal protagoniza el número de Mujerhoy de este fin de semana para hablarnos de su renacimiento. Aunque su vida personal la ha colocado en el foco mediático desde que tenía solo 18 años, ahora se lanza a una nueva aventura: una firma de calzado de lujo de exquisita factura estética, empresarial y social. “No es un capricho de millonaria –asegura en su entrevista a Mujerhoy–. Siempre he querido ser como alguien, como Madonna por ejemplo, que me enloquecía. Y ahora quiero ser como soy; me gusta como soy y no deseo cambiar. Por fin me dedico a lo que más me gusta y al sector del que más conocimientos tengo, la moda”, reconoce.

Adriana Abascal se convirtió en Miss México nada más llegar a la mayoría de edad y se casó a los 20 con Emilio Azcárraga, todopoderoso propietario de Televisa y 40 años mayor que ella. Enviudó con 27 y volvió a casarse tres años después con Juan Villalonga, entonces consejero delegado de Telefónica. Con él tuvo tres hijos, aunque se divorciaron en 2009. Ahora vive en París con su tercer marido, el francés Emmanuel Schreider, mientras se lanza a esta aventura empresarial en el mundo de la moda, a la que ha dedicado todas sus energías durante los últimos años. De todas las personas que han colaborado para su puesta en marcha, de su pasado, de su idea de la felicidad y de cómo le gusta llevar el timón de su vida, nos habla en su entrevista más personal.

Otra mujer única protagoniza también nuestras páginas. Fue la primera estrella femenina del rock, la primera mujer a la que la música tomó en serio. Ahora, a punto de cumplirse medio siglo de la muerte de Janis Joplin –el próximo 4 de octubre, a los 27 años–, una biografía reconstruye cada paso de su vida: la niña que quería salir en las portadas de las revistas, la adolescente activista por la integración y contra el Ku Klux Klan, la joven provocadora que buscaba pelea en los bares de Lousiana, la cantante novata que se enganchó a las drogas buscando la intensidad salvaje de la vida beatnik, la joven pero ya frustrada aspirante a esposa y madre en una casa con jardín, la mujer hipersensible y salvaje que quiere amor pero sin renunciar a su libertad...

En nuestras páginas de moda, descubrimos los colores intensos, los tejidos delicados y el juego de contrastes que van a triunfar este otoño. Y en belleza, los ingredientes naturales más nutritivos que toman al asalto nuestro neceser para elevar la potencia de los cosméticos, desde la jalea real a la kombucha.

Además, te contamos cuáles son las 10 habilidades que necesitas para hacerte imprescindible en tu trabajo, especialmente en estos tiempos inciertos; analizamos las mejores iniciativas de la economía circular para invertir en un planeta sostenible, y reservamos en los mejores restaurantes situados en plena naturaleza, mesas en huertos y jardines que van a enamorar nuestros paladares.