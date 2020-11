6 nov 2020

“Siempre hemos estado ahí la una a la otra”. Esta frase define a la perfección la complicidad que ha unido a Sara Carbonero e Isabel Jiménez desde que se conocieron. Juntas empezaron en el mundo de la televisión, hace ya una década. Y juntas iniciaron también un proyecto vinculado a la moda, que ha unido aún más sus vidas vida. Y tras un tiempo borrascoso e incierto, hay muchas cosas buenas en la vida de las dos periodistas. Isabel está embarazada de su segundo hijo y ha publicado un libro, “Y tu qué harías para salvar el planeta” (Aguilar), sobre cómo conseguir una vida y una economía libres en todo lo posible de plástico. Sara ha vuelto a Madrid, después de cinco años instalada en Oporto con su familia y tras pasar unos meses muy duros después de haber sido diagnosticada de cáncer de ovario. Además, ahora inician una nueva e importante etapa con su marca de moda, Slowlove: una nueva colección cápsula para Cortefiel, con prendas que por primera vez llegan a los escaparates de las tiendas y son más sostenibles, sin perder su estilo romántico y boho.

“Es una etapa optimista para mí, un cambio de ciclo, estamos más cerca de nuestra familia y de nuestra gente, y empezamos con nuevos proyectos” nos ha explicado Sara Carbonero, quien reconoce que en los últimos meses “he aprendido que todo está fuera de control, que no podemos vivir agobiados por el futuro. He aprendido a vivir con otra calma. Creo que he crecido mucho personalmente”.

Si Sara e Isabel ocupan este fin de semana la portada de Mujerhoy, en sus páginas interiores destaca la interesante entrevista con uno de los intelectuales más respetados (y clarividentes) de nuestro país, Javier Gomá. El filósofo y escritor, después de sufrir el virus en primera persona, reflexiona sobre el complicado momento que vivimos y lo que sacaremos en claro de esta experiencia. Con él hablamos sobre los ejemplos más luminosos que nos ha dejado esta crisis, pero también sobre las lecciones que, con un poco de suerte, la humanidad aprenderá de este terrible momento.

Además, en este número de mujerhoy hablamos con Annette Bening, la actriz cuatro veces nominada al Oscar y que, junto a su marido Warren Beatty, forma parte de la aristocracia de Hollywood. En su último trabajo, Bening se adentra en territorio íntimo con la crónica de una ruptura de pareja. Y nos sirve para hablar con ella de su faceta más íntima, de su hijos, su familia y de lo que han supuesto para ella algunos de los personajes que ha interpretado.

Y en un fin de semana de mantas, series y comedias románticas, descubrimos qué es el “cuffing”, un fenómeno al que los británicos han puesto nombre y que nos permite sentirse a salvo, acompañado, protegido... y con pareja. Aunque puede no ser tan bueno como lo pintan.

En las páginas de belleza, te contamos los cuatro looks de pelo que triunfan y las mejores sugerencias de cosmética sólida. En las de gastronomía, hablamos con Ana Roš, la chef dos estrellas Michelin que ha puesto a Eslovenia en el mapa culinario y que, con su modelo de cocina sostenible, se ha convertido en un ejemplo para el mundo. Para disfrutar este fin de semana, o para soñar con la próxima escapada, repasamos las mejores direcciones para disfrutar de Jerez con los cinco sentidos, más allá de las bodegas, el vino y el flamenco. Y descubrimos los siete planes para este mes del músico Guillermo Bárcenas.