4 dic 2020

Compartir en google plus

Nuestra gran esperanza este diciembre es que el a√Īo que viene todo cambie. Nuestro gran miedo, que todo siga igual y que 2021 se convierta en un inmenso d√©j√† vu de 2020. Ese es b√°sicamente el hilo de todas las conversaciones prenavide√Īas que he tenido esta semana. La directora de comunicaci√≥n de una marca de lujo golpeada, como todas, por la par√°lisis del turismo chino y la panadera de mi barrio (la mejor de Madrid) basculan entre argumentos parecidos. Parece que las cosas mejoran, parece que el consumo sube animado, no por lo que tenemos, sino por lo que vendr√°. Las vacunas y el fin del miedo.

Me he propuesto tener esperanza, confiar en que todo lo que esperamos que suceda, ocurra".

Hope es la palabra m√°s recurrente estos d√≠as en la prensa internacional. Esperanza es una palabra que antes utiliz√°bamos escasamente y que sonaba a postal cursi. O a nombre de se√Īora antigua. Hoy nos agarramos a ella para hablar de salud, de trabajo, de familia, de nuestras vidas.

Esperamos muchas cosas del pr√≥ximo a√Īo. Volver a preocuparnos del Brexit; que los teatros y los museos guarden las c√°maras en el fondo de un armario muy profundo; planear los Juegos Ol√≠mpicos; viajar, viajar, viajar; que Estados Unidos vuelva a unirse a los acuerdos de Par√≠s contra el calentamiento global; sentarnos con los compa√Īeros de la oficina para tomar un caf√©; dejar de ver en la televisi√≥n a los portavoces de la OMS; olvidarnos del BOE.

Envidio de coraz√≥n a los optimistas de nacimiento. La alegr√≠a es un regalo gen√©tico que supera, incluso, al m√≠tico metabolismo acelerado. Este mes, y un poco en contra de mi naturaleza, me he propuesto tener esperanza, que por cierto no significa repetir ese mantra tan cursi del ‚Äútodo va a salir bien‚ÄĚ, sino confiar en que lo que esperamos que suceda, ocurra. Les deseo, de coraz√≥n, lo mismo a todos ustedes.