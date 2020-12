11 dic 2020

Compartir en google plus

Esta semana, por primera vez, un hombre aparece en la portada de nuestra revista. Por una especie de ley no escrita, en lo que se ha llamado prensa femenina las portadas siempre estaban, están, protagonizadas por mujeres. Supongo que tiene que ver con la voluntad de dar visibilidad a personajes y temas que ocupaban un lugar residual en los medios de comunicación. Pero ahí seguimos, por mucho que sea una perogrullada que a las mujeres nos interesan muchas cosas, incluidos los hombres.

Es difícil pasar por el éxito sin mancharse de soberbia o de descreimiento".

En cualquier caso, Antonio Banderas aparece esta semana bajo la cabecera de Mujerhoy y me encanta que así sea. Le entrevisté hace mucho, en el piso lleno de luz del centro de Madrid en el que vivía entonces, cuando estaba a punto de viajar a Estados Unidos para rodar a las órdenes de Fernando Trueba Two much. En ese rodaje conoció a Melanie Griffith, pero esa es otra historia.

Después, ha pasado por mi vida en épocas distintas y en distintas cabeceras. Y siempre han sido, como éste, momentos especiales en los que celebrábamos algo o buscábamos un punto y seguido, un toque de atención. Antonio es cauteloso antes de decir que sí y generoso cuando lo ha dicho. Casi siempre tiene una aventura que contar porque ha emprendido y triunfado en muchas. El cine, la moda y, ahora, el teatro que ha puesto en marcha en Málaga y con el que lidia en tiempos difíciles con imaginación y entusiasmo. Supongo que es difícil pasar por el éxito sin mancharse de soberbia o de descreimiento. Pero ahí está él para demostrar que pocas cosas resultan tan infaliblemente atractivas como la inteligencia y la pasión.