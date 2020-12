11 dic 2020

Hace un año, Antonio Banderas hizo realidad el sueño de tener un teatro en el corazón de su ciudad, Málaga. Lo hizo en contra del criterio de muchos, “incluida mi familia”, asegura. El público le respaldó. “Vendimos 64.000 entradas en una semana y media. ¡Eso no lo ha hecho nadie en este país!”. Su primer espectáculo, el musical de Broadway “A chorus line”, estaba siendo un éxito. Pero llegó la pandemia. Siete meses con las puertas cerradas.

Trabajando desde casa, Antonio activó su plan B: hacer del Soho una zona libre de Covid. Ni siquiera el coronavirus pudo detenerle. El 25 de agosto, tras 21 días de cuarentena, anunció que había superado la enfermedad. El plan también suponía la transformación del escenario en plató donde producir programas televisión. Y para ello ha contado con la colaboración de una cómplice de lujo, la periodista María Casado. El primer fruto de esta colaboración es “Escena en Blanco y Negro”, una serie de siete episodios para Prime Video que se estrena el 15 de diciembre y en la que cantantes como Vanesa Martín, Pablo Alborán, Rozalén o David Bisbal comparten música e intimidades.

“Ahora sí que estoy disfrutando. Este es el proyecto más importante de mi vida. Más que ir a Hollywood, las películas… más que todo”, asegura el actor malagueño en la entrevista que este fin de semana publicamos. Pero, además, Banderas reivindica el papel de la cultura durante el confinamiento, –“Hay caminos que la Covid, en toda su negatividad, ha abierto”–, y nos cuenta qué cosas son esenciales en su vida: “Antes del infarto, quería tonterías, una casa, un barco… ¿Para qué quiero un barco? ¡Lo que necesito es un teatro!”. Y nos habla de sus estudios de moda, de su pasión por la música y el teatro, de su familia y de cómo va a pasar estas Navidades.

Y precisamente con la reina de las Navidades charlamos también este fin de semana en Mujerhoy. Mariah Carey se ha propuesto rescatar de la crisis su época preferida del año sin que dejemos de escuchar en bucle su canción “All I want for Christimas is you”, la misma que año tras año tiene millones y millones de reproducciones. La diva de la canción acaba de presentar su especial “Mariah Carey’s Magical Christmas Special” (Apple TV+), una hipérbole navideña con actuaciones musicales junto a artistas como la actriz Jennifer Hudson o el rapero Snoop Dog, que celebra por todo lo alto las fiestas en el año en que las luces brillan menos que nunca. ¿Podrá Mariah salvar las Navidades? “No me atrevería a decirlo así, pero, sin duda, vamos a celebrar las fiestas. Seamos claros: la Navidad no se va a cancelar. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar”, nos asegura en una entrevista exclusiva. “Espero que podamos encontrar una forma divertida para celebrarlo con todo el planeta. Queremos crear una experiencia global para alegrar a todo el mundo en un momento tan delicado”, reitera.

De sus hijos –“Nada sería lo mismo sin ellos. Cantan, bailan y actúan@–, de su fama planetaria, pero también de las durísimas circunstancias que ha vivido a lo largo de su vida nos habla sin tapujos, mientras asegura: “Escribo canciones para que la gente supere los momentos duros. Las canciones me han salvado”.

Y mientras el hit de Mariah Carey no deja de sonar, repasamos las ideas más originales para celebrar las fiestas navideñas más extrañas de nuestras vidas: desde organizar una fiesta para dos al estilo de “Desayuno con diamantes”, hasta soñar con un refugio invernal, escaparse en una camper, jugar como Kylie Jenner, consultar los oráculos más divertidos, vestirnos para deslumbrar en casa, aficionarnos al ajedrez o leer los libros de autoayuda más gamberros.

En las páginas de moda, descubrimos los códigos de la nueva nocturnidad, que juega con tejidos suntuosos, brillos metalizados y patrones seductores. Y proponemos ideas de regalos para todos, con las recomendaciones muy especiales del escritor Lorenzo Silva, la diseñadora Ana Locking, la actriz Alba Galocha, la modelo Vanesa Lorenzo y la chef Susi Diaz.

Además, celebramos el centenario de Tous, la firma que, gracias a un osito, ha pasado de un pequeño taller en Manresa a más de 700 joyerías en 54 países. Las hermanas Alba, Rosa, Marta y Laura Tous nos cuentan la historia de la firma y sus sueños para el futuro. Y descubrimos los perfumes que van a triunfar estas Navidades, porque seguirán siendo el regalo estrella, y los mejores restaurantes para encargar la cena y disfrutar de un menú con estrella sin tener que salir de casa.