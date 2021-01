8 ene 2021

Mi primer libro adulto fue El conde de Montecristo. Lo leí de un tirón, primer y segundo tomo, con la fiebre de las lecturas adolescentes, y se convirtió en mi puerta de entrada a la literatura que hasta entonces no había ido más allá de las obras completas de Enid Blyton y la maravillosa colección de Bruguera de clásicos adaptados que lo mismo te acercaban a Miguel Strogoff que a Sissi emperatriz.

El conde de Montecristo será uno de mis libros favoritos siempre. No he querido releerlo nunca porque no creo que nunca pueda hacerme tan feliz. Lo recuerdo como un microcosmos de amor, venganza, pasiones, envidia, generosidad extrema… Todo lo que mueve a los adolescentes con una intensidad irrepetible. Dumas fue el primer autor que me hizo descubrir lo que convierte una obra en una gran obra: la irremediable necesidad de seguir leyendo una página más y luego otra. Y también la asombrosa semejanza entre los sentimientos de una quinceañera encerrada en su habitación en un caluroso verano madrileño del siglo XX y los de, sin ir más lejos, un abate prisionero en el aislado castillo de If.

Una vida inesperada, intensa, arropada por la determinación y el humor".

He regalado a mi hija lo que creo que podría ser su primer libro adulto, A la caza del amor, de Nancy Mitford. Mientras, leo Nobles y rebeldes, la historia que su hermana, Jessica, escribió sobre esta familia excéntrica y brillante. Cuatro hermanas con vidas extraordinarias y muy distintas que parecían destinadas a deambular entre bailes de debutantes y tés campestres. ¿Por qué lo he elegido? Primero, porque me hizo reír a carcajadas. Porque cuenta con ironía y con inteligencia que a veces los caminos preestablecidos no son más que la señal inequívoca de que nos esperan otros mundos. Y eso es lo que querría para ella. Una vida intensa, inesperada y arropada por la determinación y el sentido del humor.