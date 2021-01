29 ene 2021

No sé si es un buen o un mal hábito mental, pero tengo una lista muy clara de palabras que hemos utilizado mucho desde el año pasado y que odio. Las odio por sí mismas, por lo que significan, por los recuerdos que me traen por el uso que hacemos de ellas y por el uso que hacen de ellas quienes nos las repiten sin parar. La más obvia, la eligió la RAE como palabra del 2020: confinamiento, y no necesita más presentación. Justo después en mi ranking y también por la r, están resiliencia, reinvención, resistiré. ¿Eran necesarias? Se ve que sí, tanto como el verdugo y el calcio bebido en mi infancia. En cualquier caso, las detesto porque estoy, estamos imagino, hartos de resistir, de aguantar de tener que ser una cosa distinta de la que queremos ser o de la que éramos, de doblarnos como un junco y de enfocarnos en el ahora.

Entre mis allegados gana allegados como palabra más aborrecida."

Hago una pequeña encuesta entre mis allegados: gana precisamente allegados por goleada y casi diría por unanimidad como palabra más aborrecida. ¿Por qué? “Porque da repelús”, concluye mi grupo burbuja. Repelús también empieza por erre pero nos gusta más. Siguen, por este orden, positivo (un comodín cansino que lo mismo sirve para la PCR como para una clase de meditación online), perro boca abajo, pico y consejo territorial. Alguien aporta paletilla loncheada on line, pero es un caso aislado y lo descartamos. A continuación, estas expresiones que seguro que les suenan. Héroes sin capa, saldremos más fuertes (parece que la opinión general es que saldremos, con suerte, solo más gordos) y reunión, que empieza a parecer, defiende el allegado que la propone, algo entre estalinista y clandestino, en lugar de un rato con la familia.

Al lado de perimetral, salvoconducto, inspirar, rebaño, autocuidado y presencial, han aparecido también recurrentemente Pedro, Pablo, Donald, Fernando, Isabel, Boris, María Jesús, Santiago y un largo etcétera, pero para no liarla hemos dejado los nombres propios para otra partida. Igual, cuando llegue la nueva normalidad y seamos el faro que ilumine la recuperación. Creo que faro es nueva, pero le veo posibilidades. Quizá termine siendo tan resiliente como un perro boca abajo.