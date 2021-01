29 ene 2021

Compartir en google plus

Ha cumplido 40 años años; tras 20 temporadas y 14 años en antena cierra “Keeping up with The Kardashians”, el “reality show” al que le debe todo; rompe su matrimonio de seis años con el músico, diseñador y predicador Kanye West, el genio atormentado que se convirtió en su Pigmalión; y vende el 20% de su negocio cosmético. La reina de las celebrities tiene nuevos planes y está dispuesta a reinventarse profesional y personalmente. Por fin, Kim va a ser solo Kim. Y a ella le dedicamos la portada de Mujerhoy este fin de semana.

“Quizá el planeta necesitaba un respiro. Quizá todos necesitábamos un respiro. ¿Será este el reset del que habla todo el mundo? Digamos que sí”. No le quitamos ni una letra al diagnóstico que la propia Kim Kardashian ha hecho de su vida. Se trata de un reinicio en toda regla. Pero, quizá, más que reseteo, podemos hablar de un borrón y cuenta nueva de cara a sus nuevos retos mediáticos: un contrato secreto con Disney y un podcast en Spotify sobre su nuevo hobbie: la justicia criminal.

De momento, parece que el primer paso en la nueva vida de Kim pasa por la negociación de un divorcio milmillonario. La diva ya se inmortaliza sin su alianza y porque podría haber contactado con Laura Wasser, la abogada que liquidó su matrimonio con el jugador de baloncesto Kris Humphries en 2011 y que se ocupó de los divorcios de Johnny Depp, Angelina Jolie o Britney Spears. En juego están la custodia y régimen de visita de sus cuatro hijos –North (7 años), Saint (5), Chicago (3) y Psalm (18 meses)– y un patrimonio valorado en más de 1.200 millones de dólares para Kanye West y casi 800.000 para Kardashian.

Más cercano es otro de los asuntos que abordamos en este número de Mujerhoy: el empleo. El mercado laboral sufre la tormenta perfecta por la suma de los efectos de la pandemia, la digitalización acelerada, la irrupción de la inteligencia artificial y la deuda en sostenibilidad con el planeta, que nos abocan a una revolución total. Sin embargo, los expertos hablan con esperanza del futuro y nos desvelan cuáles serán los perfiles y las competencias que van a ser más buscados en los próximos años.

La marcha del empleo y la reactivación de la economía mundial es la principal preocupación de otra de nuestras protagonistas de esta semana, la flamante nueva secretaria del Tesoro norteamericana, Janet Yellen. La antigua presidenta de la Reserva Federal, es la primera mujer en convertirse en secretaria del Tesoro, un puesto clave en el gabinete de Joe Biden, pero también será la quinta en la línea de sucesión del presidente. Economista pragmática y muy comprometida con la clase trabajadora, en sus manos está la titánica tarea de sacar a Estados Unidos de la crisis económica.

Las chaquetas, prendas de referencia y símbolo incontestable de la autoridad estilística, ocupan nuestras páginas de moda, en las que también repasamos las piezas claves del estilo ecuestre y los bolsos rojos más irresistibles.

Además, la actriz Megan Montaner –que se ha convertido en una de las estrellas de la ficción televisiva, gracias a “La caza y “30 monedas”–, nos desvela los secretos de su look de maquillaje y sus próximos proyectos; y cuatro farmacéuticas analizan las mejores razones para elegir dermocosméticos.

Y hablamos con Ana Zapata, su nueva propietaria, del resurgir de la Cartuja de Sevilla, una firma que ha cumplido 180 años, pero que mantiene intactos el encanto de su estilo vicctoriano y el brillo de su loza, y que quiere resurgir recuperando motivos clásicos pero también apostando por un estilo más contemporáneo. Las últimas tendencias gourmet, todos los extras que tendrá tu próximo coche y los planes secretos de Soleá Morente son los otros temas que puedes encontrar este fin de semana en Mujerhoy.