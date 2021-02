19 feb 2021 mujerhoy

Abril Zamora es nuestro rostro de portada: directora, guionista y actriz de talento innegable, icono del activismo transgénero y mujer valiente, nos habla de su nuevo proyecto, la serie Todo lo otro, de la vez que trabajó con Sofia Loren, de la identidad de género y de cómo elegir el camino difícil (y correcto) la ha hecho feliz. Hablamos también con Rebecca Solnit, feminista, ecologista y activista de los derechos humanos, creadora del concepto "mansplaining" que nos da su opinión sobre el asalto al Capitolio y recuerda aquella vez en que Harvey Weinstein se empeñó en que viera cierta película. Sus dos nuevos libros, Recuerdos de mi inexistencia y La madre de todas las preguntas, acaban de publicarse en España.

Entrevistamos también a Rigoberta Bandini, la cantante que se convirtió en un fenómeno de Instagram gracias a su tema In Spain we call it soledad y dio el salto a la fama real. Y ya que hablamos de Instagram, ¿sabes lo que dice realmente de ti lo que subes a esta red social? Seis expertos nos ayudan a comprender qué intuyen tus followers sobre tu personalidad y tus prioridades.

¡El invierno pertenece a la ciudad! Nuestra producción de moda recoge las tendencias urbanas y las combina con estilo: tonos neutros, prendas básicas y un elegante toque andrógino son las claves de lo que se lleva en las calles. Hablamos también sobre el print de leopardo (de más actualidad que nunca), los cortes de pelo que son tendencia y el encanto minimalista de los productos beauty en minidosis. Para que la armonía sea interior y exterior, te recomendamos por dónde empezar con esto del yoga, te hablamos de los imprescindibles deco de la interiorista Sally Hambleton y te presentamos la tendencia que está haciendo furor en decoración: el japandi, mezcla perfecta de los minimalismos nipón y escandinavo. Y para terminar con buen sabor de boca, te hablamos del último (y gourmet) libro de los hermanos Torres. ¡Buen provecho!