5 mar 2021

"El conocimiento no aplaca la ansiedad. Cuanto más sabes, más buscas”, dice Nerea Irigoyen, una zaragozana que lidera un equipo de investigación en la Universidad de Cambridge. Esta certeza, supongo, la ha movido en su carrera y en su vida. La necesidad de aprender es un motor infalible y común a las mujeres que forman parte de este especial Generación Next. Algunas les resultarán familiares, ahí está Vicky Luengo, la inquietante (y brillante) protagonista de Antidisturbios, pero no la mayoría.

Son científicas, artistas, activista, directivas, emprendedoras, deportistas. 50 mujeres jóvenes y muy distintas, que vienen de lugares muy diferentes y que, creemos, caminan en la misma dirección. La del liderazgo, la de la primera línea.

El éxito tiene muchas interpretaciones. Me gusta mucho ésta de Noelia Cortés, poeta, gitana, otra de las protagonistas de nuestra portada: “No soy diferente de mi abuela, que hacía canastos de esparto. No estoy por encima de mujeres como ella. Simplemente, tengo la oportunidad de contarlo”. O esta otra, de Laura García Caro, preparada ya para representarnos en los Juegos Olímpicos después de un año de parón que, para una atleta de élite, puede ser un drama: “He aprendido que, en la competición y en la vida, siempre puedo sacar un plus”.

Me gusta porque habla de esa ambición que nos empuja a pelear contra nosotros, a superarnos. Generación Next es una apuesta con la que celebramos el 8 de marzo. Pero una apuesta un poco tramposa: vamos sobre seguro. Hemos elegido 50 nombres. Podrían haber sido 100 o 500. Y les auguramos que serán parte de la siguiente generación de líderes (no de mujeres líderes). Pero la verdad es que arriesgamos poco. Todas ellas, de un modo u otro, ya han triunfado.