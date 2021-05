7 may 2021

No cambiamos sustancialmente, solo nos retorcemos como cuando jugábamos al Twister para intentar poner el brazo en el círculo rojo y la pierna por detrás de la cabeza en el azul. Mutar es incómodo porque, incluso si al final te conviertes en Spiderman, el período de adaptación pasa por reacciones químicas raras y el cuerpo y la cabeza tienen que adaptarse a realidades parecidas pero diferentes. Por ejemplo, ser capaz de volar por las azoteas mientras te sujetas en el vacío con algo parecido al blandiblup. No debe de ser fácil, aunque en este punto y comparado con el año que llevamos, balancearnos entre rascacielos en la Quinta Avenida tampoco me parece para tanto.

Tras este año, balancearnos entre rascacielos tampoco me parece para tanto.

Hollywood confía en Godzilla vs Kong para resucitar una taquilla en coma. Ya saben, la lucha entre un dinosaurio japonés mutante y un gorila gigante que en la original de los años 60 terminaba en tablas. Parece que ahora gana uno de los dos. No estamos para finales abiertos. Mientras escribía esta carta, me he entretenido mucho descubriendo datos como que Godzilla es más viejo que King Kong o que los dos miden unos 2oo metros de altura; en el caso de Godzilla, desde la cabeza al final de la cola. Yo siempre he sido más de Godzilla, pero aquí pasa como con la UEFA y la Superliga o con Jennifer Aniston contra Angelina Jolie. La elección es libre y, desde luego, no inmutable.

No me extrañaría que el interés por Godzilla fuera parte de mi mutación. Y no sólo por lo obvio, la simpatía por un bicho radiactivo. A lo mejor el superpoder es que, mientras busco en Google, no me da por escribir de la patética campaña electoral que hemos vivido en Madrid, de la vergüenza y la pena que da escuchar en general a quienes votamos, o evito chascarrillos del tipo “queridos todos, todas y todes”. Y miren, eso que nos ahorramos todos, aunque nos cueste terminar brillando en la oscuridad.