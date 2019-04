2 abr 2019

Tonalidades calmadas, colores vitales, estampados evocadores… existen infinidad de matices y multitud de combinaciones posibles a la hora de conseguir un dormitorio de primavera sugerente e increíblemente atractivo. Sin embargo, no todos nos atrevemos a romper con su aspecto actual, buscar nuevas soluciones y hacer que el espacio gane mucha más personalidad. Llegados a este punto, ¡nos declaramos rebeldes empedernidas! Nos hemos puesto manos a la obra en la búsqueda de diez espacios únicos, con características propias e individuales que te animarán a mudar tu habitación con últimas tendencias de primavera. ¿El único requisito? Déjate inspirar.

1. Territorio neutral

Marfil, crema, topo, rosa empolvado… es imposible no sucumbir a la luminosidad y la pureza que emanan estas tonalidades en los textiles de tu casa, ya sea jugando en solitario o combinadas entre sí. Su sutileza cromática los convierte en auténticos protagonistas “silenciosos”, dotados de una elegancia serena de la que no pueden presumir muchos otros. Este dormitorio demuestra que todos estos tonos también pueden resultar primaverales, naturales y refrescantes, sobre todo combinados con madera en tonos claros y elementos decorativos en fibra.

2. Esencia mediterránea

“Descubre la sensación de frescura y calidez que transmiten los materiales puros como la rafia y la madera, conviviendo armoniosamente con colores contrastados”. Así definen desde Zara Home este dormitorio en el que el terracota, el naranja y los neutros configuran un espacio robusto, sobrio, natural y muy cálido. Aquellos que odiéis los cabeceros, fijaos en la presencia de los cuadros, vistiendo y equilibrando el espacio. Sin duda, dan ganas de dormir en él una plácida siesta de verano.

3. Cabeceros de altura

Ni el living coral —color del año 2019 según Pantone— que inunda las paredes, ni las mesitas áureas en clave minimalista, la ropa de cama empolvada o el punto de luz a expensas de una mesita de noche. Lo que más llama la atención en este dormitorio sólo apto para los más atrevidos, es el gran cabecero alto en color gris realizado en imitación de terciopelo con vivos en negro. Una apuesta por el contraste de texturas de la interiorista Miriam Barrio.

4. Dulce pastel

¿Cómo combatimos el ritmo frenético, el estrés y la velocidad a la que nos movemos a diario? Pues básicamente creando un atolón tranquilo en nuestro propio hogar que denote serenidad, frescura y candidez. En este caso, nos la dan las diferentes tonalidades empolvadas que envuelven este dormitorio, entre la calma del verde lima, la suavidad del lavanda y la liviandad del azul pastel. Además, sáltate las reglas y atrévete con el color en mesitas de noche y cabeceros, aportando vida a unas paredes desnudas.

5. Ponle salsa (mostaza)

Dale un plus de calidez a tu dormitorio aliándote con la tonalidad más jugosa y apetitosa de la temporada: el mostaza. Inclúyela en elementos textiles y combínala con tonalidades neutras —como son el blanco o los grises— si lo que buscas es acentuar su luminosidad y vitalidad, ¡pero no te quedes aquí! Da un paso más allá y añade una tercera tonalidad que sirva como contraste rompedor, en este caso, un potente aguamarina en el cabecero que se atenúa en la ropa de cama. Por último, fibras naturales en forma de entramados ligeros que refuerzan el aspecto natural del dormitorio.

6. Soluciones para pequeños espacios

Evidentemente, no todos tenemos un dormitorio en el que podríamos correr los 100 metros lisos. Entonces, ¿qué hacemos cuándo el espacio se ve tan reducido que no tenemos sitio ni para colocar unas mesillas? No desesperes, la solución es sencilla. Apuesta por unas mesitas invisibles en forma de hornacina. Por último, una balda estrecha a una altura que no incomode, y ya tendrás donde apoyar enseres y elementos decorativos.

7. In Bloom

Efectivamente, ¡no hay primavera sin flores! La botánica se cuela en nuestro dormitorio aportando energía y vitalidad. Si no te atreves con grandes dosis —como puede ser el papel pintado—, sucumbe al encanto de la naturaleza a través de una colcha en plena floración. Eso sí, no por ello tendrás que escoger unos cojines con el mismo ‘print’, podrás combinar estampados en tonalidades acordes, compensándolo con otros tonos neutros en el resto de la ropa de cama, cortinas y elementos que compongan la atmósfera de tu cuarto.

8. Nuevos conceptos

¡No apto para cardíacos! Si lo que buscas es una decoración alejada de convencionalismos, coqueta y sumamente divertida, Ikea te propone este dormitorio primaveral. Sin duda, un ambiente de contrastes en el que los entramados de carácter artesanal —como son el de la lámpara o la fibra natural del cabecero de la cama— se combinan con estructuras de aluminio, alfombras de pelo y muebles de carácter minimalista y funcional. Por último, si buscas un acierto seguro, en la clásica combinación de rosa y blanco siempre encontrarás a la pareja perfecta.

9. Orden y concierto

¿Eres una auténtica amante del orden? ¿Tu prioridad siempre son las soluciones de almacenaje que te pueda aportar un espacio? Entonces estás ante el dormitorio que necesitas. Los elementos principales los componen una cama cuya estructura incluye un gran cajón inferior, y dos cómodas unidas de seis cajones cada una con herraje de seguridad. Atendiendo a elementos muy funcionales, no podemos obviar el espejo de pie, el burro en el que perfectamente podemos ver nuestras prendas o un taburete en el que sentarnos para calzarnos cada mañana. Finalmente, nos llama la atención la combinación de grises con fibras naturales, blanco y crema en un alarde de quietud y tranquilidad.

10. Pura bohemia

Cajas y palés pueden configurar un dormitorio acogedor, ser una solución de lo más sostenible y adaptarse a los espacios a la perfección. Por ejemplo, hay quien lo convierte en una mesilla de noche de lo más funcional, un cabecero, el mejor colgador o un somier ideal. Siguiendo por los tonos naturales, el verde caqui se convertirá en ese color esencial y terroso, que te acompañará las 4 estaciones del año.

