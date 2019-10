18 oct 2019

Seguro que te has quedado con la boca abierta al leer este titular. Y no es para menos. En la redacción ha causado el mismo efecto y es que, jamás pensaríamos que esa casa de ensueño con la que fantaseamos de niñas y con la que jugamos podía ser una realidad y es que no solo eso, si no que... además... ¡Puedas pasar unos días en ella! Y sí, es mucho más fácil de lo que piensas. Aquí te dejamos todos los detalles de lo que necesitas saber si quieres pasar tus vacaciones en la mansión de Barbie Malibú y sentirte como la icónica muñeca de melena rubia aunque sea solo por unos días.

Uno de los dormitorios de la mansión de Barbie Malibú.

Para conmemorar el 60 aniversario de Barbie, la plataforma de alquiler Airbnb ha puesto a disposición de todos los fans de la conocida muñeca la Dreamhouse de Barbie Malibú, una mansión a la que no le falta detalle. Está ubicada en el centro de Malibú (California) y cuenta con tres pisos con vistas al mar. Tiene piscina con tobogán (que va desde la primera planta de la casa a la piscina) y cine y está preparada para alojar a cuatro huéspedes con dos dormitorios dobles con sus respectivos baños privados.

La terraza de la mansión de Barbie Malibú.

Entre las dependencias de la mansión se encuentra un vestidor con las prendas más icónicas de Barbie. pistas para hacer deporte, un jacuzzi y hasta una terraza para comer y disfrutar de la puesta del sol de California. La decoración no podía estar más acorde con la esencia de Barbie, ya que el rosa es, sin duda el protagonista. También se ofrece un encuentro con la estilista Jen Atkin, una clase particular de esgrima con la medallista Ibtihaj Muhammad, un tour por el Columbia Memorial Space Center y una clase de cocina interactiva con la propietaria de Malibu Seaside Chef.

El vestidor de la mansión de Barbie Malibú.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para poder alquilarla? Disponer de al menos de 120 dólares (60 la noche, 53 al cambio en euros) más impuestos y cuotas adiciones y ser rápida, muy rápida. Y es que, la casa será alquilada una sola vez. Del 27 al 29 de octubre y lo hará la primera persona que consiga acceder a la plataforma el día 23 desde las 11:00 de la mañana en California (20:00 hora española). Una guerra a la que estamos dispuestas a unirnos.