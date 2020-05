6 may 2020

Esta cuarentena nos hemos sentido un poco como Joe Goldberg en 'You' (no por la parte de asesino en serie, Dios nos libre). Si nos dieran un euro por cada vez que hemos ampliado la pantalla del móvil en Instagram para cotillear un poco cómo son las casas de nuestras influencers favoritas seríamos, sin duda, ricas. O al menos, nos podríamos permitir un vestido prêt-à-porter sin morir en el intento. Confesamos que ya lo hicimos con la casa de Nuria Roca, que al igual que sus looks, no ha sorprendido con creces. Y ahora nos ha pasado con el piso de Belén Hostalet. Una de las instagrammers que más nos inspiran y que además, sabe pintar de verdad. Nada parecido a lo que le ha pasado al resto de los mortales (veáse nosotras) durante el encierro.

Que Westwing tiene una decoración ideal, eso ya lo sabíamos, pero buceando en el feed de su Instagram, dimos con una fotografía del salón de Belén y apartir de ahí, fue un no parar. No parar de cotillear.

Si ha sido amor a primera vista, estás de suerte, porque sabemos cómo se llama cada mueble de su salón y dónde lo puedes encontrar. El sofá "Tribeca", la alfombra "Ayana", la mesa "Garret" y la lámpara "Melody", disponibles en Westwing, son cuatro piezas limpias y elegantes que puedes poner en casi cualquier salón, sea cual sea el color que le de el toque de alegría. Belén es una enamorada de los tonos neutros y sigue esa máxima no solo en la parte central de su piso, sino en todas las zonas de la casa.

Jarrones con flores secas en el suelo, infinidad de libros y un espejo de aire barroco con el marco en blanco roto son algunas de las claves deco de su casa.

¿Nuestra pieza favorita? El cuadro que tiene sobre el cabecero de la cama que ella misma ha pintado y combina a la perfección con el toque rústico de la madera y las pulcras sábanas blancas. Ideal.

Solo podemos decir: ¡Nos mudamos ahora mismo!