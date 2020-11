18 nov 2020

La Navidad de 2020 es, sin duda, la más extraña e incierta que hemos vivido. La pandemia del Coronavirus obliga a que esta vez, las Fiestas sean diferentes. Sin embargo, no podemos dejar que este aciago año nos robe también la ilusión y la magia de la Navidad, sobre todo, en los hogares donde hay niños. Quizá por eso, en nuestra búsqueda de adornos (sí, aunque no te lo creas ya estamos casi en diciembre) hemos encontrado un inesperado ‘best seller’ en Zara Home que, además de ser baratísimo y agotarse una y otra vez, esconde una preciosa historia que deberías contarle a tus hijos.

El adorno en cuestión (bueno, en realidad hay varios tamaños y sus precios van desde los 3.99 a los 29.99 euros) se trata de unos pequeños gnomos, duendes o elfos de la Navidad que colocaremos en el árbol y en diferentes rincones de nuestra casa. ¿Su secreto? 'En realidad' son enviados de Papá Noel que cada año visitan los hogares donde hay niños para vigilarlos y comprobar que, efectivamente, se portan bien y merecen sus regalos.

Estos graciosos gnomos de fieltro y arena que venden en Zara Home, conocidos como 'the Elf on the Shelf' (el elfo del estante) en la tradición anglosajona, van y vienen cada noche a Laponia para entregar el 'informe del día' a Santa Claus (por eso, los niños se tienen qu acostar pronto, porque si no, no les da tiempo a hacer el viaje). Eso sí, son muy traviesos, y cada día aparecerán por sorpresa en un sitio diferente de la casa, donde además, no dudarán en esconder juguetes o comerse unos cuantos dulces.

Los gnomos de la Navidad estarán en nuestra casa mientras dure el Adviento, es decir, desde el 1 de diciembre, hasta que 'el jefe' Papá Noel recorra las casas de los niños cargado de regalos la noche del 24. Mientras tanto, puedes ir entrando en Zara Home a ver si tienes suerte y los encuentras, porque no sabemos si porque son traviesos o porque están causando sensación y se agotan con frecuencia, pero hay días que desaparecen de la Web...