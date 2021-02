1 feb 2021

Después de volver a vivir en 'Villa Meona' tras un primer intento fallido de emancipación (con romance con su compañero de piso incluido), Tamara Falcó parece que ahora sí que ha encontrado un nuevo hogar por el que dejar, parece que definitivamente, la mansión de Isabel Preysler en Puerta de Hierro. Y claro, necesitábamos saber absolutamente todos los detalles de la nueva casa de la Marquesa de Griñón.





No sabemos si su ilusionante relación con Íñigo Onieva (con el que dicen suenan campanas de boda) ha influido en la decisión de Tamara Falcó de abandonar el nido familiar, pero lo cierto es que la colaboradora de El Hormiguero se independiza. Eso sí, con todos los lujosos y cerquita de casa de mamá Preysler. Según la propia Tamara publicaba en Instagram, se ha comprado un piso “chiquitito y precioso, con todos los detalles escogidos minuciosamente” en la exclusiva The Collection by Kronos, una urbanización de lujo en Puerta de Hierro diseñada por el famoso y mediático arquitecto Joaquín Torres.

Aunque de momento no podemos saber cuál es la casa exacta que se ha comprado Tamara Falcó en este exclusivo complejo consiederado “una oportunidad única para vivir en la naturaleza, sin salir de Madrid” (está rodeado por el Monte de El Pardo y la Dehesa de la Villa) sí que podemos intuir que su concepto de “chiquitito” puede que no sea el mismo que el de mucha gente: el piso más pequeño de la urbanización (de dos dormitorios y dos baños) tiene 100 metros cuadrados, aunque los hay de hasta cinco habitaciones (200 metros cuadrados). Tampoco sabemos si se trata de un apartamento 'normal' o es uno de los bajos con jardín o los áticos con gran terraza de 100 metros cuadrados que ofrece la promoción diseñada por Torres.

Así es la piscina cubierta y el spa de la nueva casa de lujo de Tamara Falcó

Con precios que van desde el medio millón a más de un millón y medio, la lujosa urbanización cuenta con gimnasio, lounge gourmet social, spa y piscina (recordemos que la gran piscina climatizada es la zona favorita de Tamara Falcó en Villa Meona). Además, todas las casas son inteligentes y están equipadas con sistema domótico, tienen acabados de lujo, e incluyen dos plazas de garaje, trastero y cocina de diseño amueblada (una de las zonas donde, seguro, más se divierte la ganadora de Másterchef Celebrity).

Así podría ser el salón de la nueva casa de Tamara Falcó.

Eso sí, Tamara Falcó ha comprado su casa sobre plano, ya que la urbanización no está terminada, pero las obras están ya avanzadas y parece que la Marquesa de Griñón podrá mudarse definitivamente a su nuevo hogar ¿con su novio Íñigo Onieva? en unos meses.