4 sep 2018

Compartir en google plus

Continuamente vemos a nuestras 'influencers' favoritas presumir de verdaderos 'lookazos' en sus rutinas diarias de ejercicios, pero lo cierto es que conseguir un 'look' 10 para ir al gym no es una tarea fácil. Y es que muchas veces es complicado encontrar esa prenda con la que poder vernos bien en el espejo, que consiga adaptarse a nuestra figura y todo ello sin renunciar a la comodidad. Pero parece que hemos dado con una solución así que ¡presta atención! Porque hemos encontrado los leggings ideales para que presumas de 'tipazo' esta vuelta al gym.

Y no los hemos escogido solo por su talle alto, sino porque su diseño cuenta con paneles de compresión que consiguen aportar un soporte extra a zonas específicas y además con efecto push up que consigue realzar y reafirmar la figura. Todo esto gracias a una malla estratégicamente colocada en la parte lateral y posterior del legging.

Sus paneles de compresión aportan un soporte extra en las zonas especificas. pinit

Todo un mix que estilizará totalmente tu figura y que aún hemos encontrado disponible en la web de Oysho en todas las tallas y además... ¡su precio es de 35,99 euros!

Legging compresivo efecto push up, 35,99 euros. pinit

Así que ya no tienes escusa para no presumir de 'cuerpazo' en el gym esta vuelta de las vacaciones. ¿Ya te has hecho con ellos?

Más noticias relacionadas...

- Los pantalones de Stradivarius con los que parecerás más delgada

- Cuentas fitness que animan a hacer deporte en casa

- Los sujetadores deportivos que vas a querer y que Laura Escanes ya luce en el gym