13 sep 2018

“Ni tú ni nadie golpeará tan fuerte como la vida. Pero no importa lo fuerte que puedas golpear, sino lo fuerte que puedan golpearte y tú puedas seguir avanzando. Importa lo mucho que puedas resistir y seguir adelante. Eso es lo que hacen lo ganadores”. Ésta, que es una frase de la película 'Rocky', resume bien algo que Joana Pastrana (Madrid, 1990), campeona del mundo de boxeo de peso mínimo, ha vivido en sus propias carnes porque en el boxeo, como en la vida, lo importante es levantarse cuando caes y recomponerte. Es una de las pocas mujeres que vive profesionalmente del boxeo (en España es la única) y se lo ha ganado a pulso. Y eso que su carrera ha sido meteórica pues hace poco más de tres años se ganaba la vida como camarera. Llegó al boxeo casi de casualidad. Jugó de niña al fútbol, pero se dio cuenta de que lo suyo eran los deportes del contacto cuando se interesó por la práctica del muay thai. Pero lo que de verdad le enganchó fue el boxeo (al que llegó igualmente probando una de sus clases) pues se sintió tan bien practicándolo que pronto lo convirtió en un hábito diario. “Fue pasando el tiempo y me pregunté qué podría sacar de lo que estaba viviendo pues ya no me valía con ponerme en forma y con sentirme bien. Quería más. Mi entrenador vio entonces que tenía cualidades para dedicarme a ello y probamos con la competición amateur. Nos fue fenomenal y fue perfeccionando cosas, conociendo a gente y planteándome retos cada vez más exigentes, hasta que finalmente decidí cambiar mi vida y dedicar toda mi energía y mi tiempo a esta profesión”, explica.

A partir de ahí su carrera ha sido imparable. Dos Campeonatos de Europa (2016 y 2017) y un campeonato mundial, que el próximo 5 de octubre defenderá en Alcobendas (Madrid) frente a la tailandesa Siriporn Thaweesuk. ¿Cuál es el secreto de su éxito? “Tienes que saber lo que quieres y ser consciente de qué cosas vas a sacrificar para conseguirlo. Algunas personas quieren una mansión, o un ascenso o el amor de su vida... pero lo que hay que preguntarse es qué estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo. Y cuando la respuesta sea que estás dispuesto a sacrificarlo todo, tendrás que poner todo lo necesario para conseguir tu objetivo, interiorizarlo, convencerte de que lo vas a lograr y nunca dejar de intentarlo”, argumenta Pastrana.

En el ring se gana con la cabeza

Estas “lecciones de vida” que “la Million Dollar Baby española” lanza sin darse importancia son la prueba de que detrás de su éxito deportivo no sólo hay una preparación física de élite, sino una voluntad de hierro. Y es que, como dicen en la película dirigida por Clint Eastwood, “en el boxeo todo va al revés, pues en vez de huir del dolor como haría una persona cuerda, das un paso hacia él”. ¿Cómo vive Joana el dolor físico? La relación que una boxeadora tiene con el dolor es muy particular pues, tal como aclara, el objetivo siempre es ganar sin ser golpeada porque no quieren acabar su carrera destrozadas, pero en realidad saben que el dolor forma parte de su camino para alcanzar el objetivo y eso es algo que es importante asimilar. “La clave es convencer al rival de que su golpe no te ha dolido pues si te da con todas tus fuerzas y tú ni siquiera te inmutas, le estás aplastando mentalmente”, cuenta.

Quizá desde fuera del ring se vea distinto y sólo nos fijemos en la fuerza, en la velocidad y en la resistencia de las boxeadoras, pero lo que tiene claro Joana Pastrana es que el 80% del éxito se basa en la mente, en saber lo que quieres y en creer en una misma. “Lógicamente el entrenamiento diario y la disciplina son fundamentales. Pero si entrenas 12 horas al día y el día del combate algo que te digan o que suceda antes de subir al ring te desmotiva o te hunde, o subes con miedo o pensando que vas a perder, esas 12 horas no sirven para nada”, revela.

Reproducir Haz click en la imagen para conocer la colección de Oysho con la que te animarás a practicar boxeo.

Una persona "normal"

Joana Pastrana es embajadora de la colección cápsula de gymwear dedicada al boxeo que ha lanzado Oysho en colaboración con Everlast. Bajo el lema 'One more round' la campaña conecta con la forma de pensar de Joana Pastrana, quien asegura que al contar con ella la firma ha querido huir del topicazo de la boxeadora con la cara magullada, la nariz rota y un cuerpo fuerte y enorme. “Creo que soy alguien muy normal y que muchas mujeres pueden sentirse identificadas conmigo. Esa cercanía creo que puede hacer que se interesen por este deporte y se animen a practicarlo”.

Los beneficios del boxeo

La campeona mundial de boxeo femenino de peso mínimo es una deportista de élite y la práctica de este deporte le exige unas duras rutinas de entrenamiento, alimentación y descanso, pero en el ámbito amateur la experta explica que cualquier persona que lo practique puede lograr muchos beneficios. Uno de ellos es que en seguida notas los cambios físicos. “Uno de los comentarios más habituales que te dicen cuando das una clase es que salen diciendo que nunca habían sudado tanto con una actividad deportiva como lo han hecho en una clase de boxeo”, comenta. Además, ayuda a mejorar la coordinación, la resistencia en las piernas y la tonicidad en los brazos y en el resto del cuerpo. Pero lo mejor es lo que sucede en tu mente cuando dejas que el boxeo te enganche: “Te desestresa, te aparta de los malos pensamientos que tienes durante el día y mejora el humor. Sales realizado, te quieres comer el mundo y te sientes capaz de todo”. Nosotras pudimos acercarnos a este deporte a través de la masterclass de boxeo que dio Joana Pastrana en el Oysho Sport Hub Madrid (haz click en el vídeo para comprobarlo) y la experiencia nos encantó. Ahora sólo nos queda, como dice 'Rocky' “salir a un round más cuando crees que no puedes, porque eso marcará la diferencia en tu vida”.