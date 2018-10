10 oct 2018

Muchos de los gurús del mundo fitness recomiendan hacer ejercicio a primera hora de la mañana. Supuestamente es justo cuando el sol empieza a salir cuando estás menos estresada, con menos preocupaciones rondándote en la cabeza. Además, sostienen que realizar una rutina de ejercicio a primera hora del día te ayuda a tener más energía y ser más productiva el resto de tu jornada.

Pero si no eres una 'morning person', o sea, una persona que disfruta de levantarse a las 6 de la mañana – o antes- para ponerse a hacer una rutina de ejercicio, tenemos buenas noticias: las personas por lo general tienden a hacer mejor los ejercicios, especialmente si son de alta intensidad, si los realizan por la tarde.

Según un estudio elaborado por 'The Journal of Strength and Conditioning Research', una revista médica mensual que publica investigaciones sobre el acondicionamiento aeróbico, incluida la fortaleza física, asegura que la fuerza y la flexibilidad son mayores al final de la tarde y que el esfuerzo percibido -es decir, la intensidad con la que sientes que tu cuerpo está funcionando- es el más bajo. Los científicos atribuyen estos efectos a nuestro ritmo circadiano, el reloj de 24 horas del cuerpo, que hace que la temperatura corporal aumente ligeramente a lo largo del día y llegue a su punto máximo al final de la tarde.

Mujer entrenando. pinit

Por supuesto, nada de esto significa que estás condenado a un entrenamiento mediocre si lo haces por la mañana. Realmente lo que importa que lo hagas de manera consistente, es esta característica la que puede eliminar la brecha que existe entre el rendimiento de la mañana y la tarde. Es más esta misma investigación demostró que los atletas que entrenan por la mañana mejoran su rendimiento y logran llegar a los niveles que obtendrían si lo hicieran por las tardes.

Otro mito que intenta desmentir este estudio, es que el ejercicio aeróbico antes de comer sirve para quemar más grasa. La evidencia científica sostiene que esta práctica, a veces llamada "cardio en ayunas", puede aumentar la quema de grasa, pero lo hace solo fugazmente. Sin embargo, en el transcurso de días o semanas no parece ofrecer ninguna ventaja. Por ejemplo, durante cuatro semanas se le pidió al azar a mujeres jóvenes ayunar o beber un batido de 250 calorías antes de sus entrenamientos aeróbicos y al resto seguir con su dieta normal -siempre baja en grasas-, ambos grupos perdieron la misma cantidad de grasa y peso. De manera similar, el estudio pidió a mujeres con sobrepeso que realizaron entrenamientos de alta intensidad durante seis semanas primero ayunando y luego sin ayuno, el resultado del ensayo fue que no había una diferencia notoria en la pérdida de grasa.

Llegados a este punto, lo que podemos concluir es que para estar saludable la mejor hora para ejercitarte es siempre que puedas. Si haces ejercicio a diferentes horas del día, asegúrese de anotar la hora mientras realiza el seguimiento de su progreso. De esa manera, sabrás cuándo el reloj de tu cuerpo es más óptimo y te ayuda a cumplir tus metas.