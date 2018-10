30 oct 2018 karelia vázquez

No sabemos si es verdad o es solo una estrategia de marketing, pero Iggy Azalea ha asegurado en un programa de radio que ha perdido 12 kilos en una semana solo bailando su nueva canción, 'Mo Bounce', que ella clasifica una especie de twerking heavy.

“Fue muy fuerte”, dijo a la radio.Yo me puse a régimen antes del vídeo de promoción porque sabía que iba a salir bailando con muy poca ropa, pero la verdad es que solo con los ensayos ya perdí 12 kilos bailando esa canción”.

No sabemos si Iggy está o no exagerando, pero esa pérdida de peso rápida que ella cuenta no es saludable, de hecho puede ser bastante peligrosa. Los médicos recomiendan que se pierda como máximo entre medio kilo y un kilo de peso por semana. Cualquier pérdida de peso que excesa esos límites puede tener consecuencias para la salud.

Los problemas de estas pérdidas aceleradas de peso es que suponen una pérdida brusca de fluido con una consiguiente deshidratación. Eso supone que no se está perdiendo grasa, sino que se está privando al organismo del agua que necesita para funcionar correctamente.

La pérdida de agua puede afectar el funcionamiento del organismo, puede provocar arritmias, daño muscular y renal. Los expertos también apuntan que estas pérdidas rápidas de peso no son un signo de incremento de la actividad física, como sugiere Iggy, sino más bien un síntoma de una fuerte restricción calórica.

Es decir, que es probable que Iggy no nos haya contado toda la verdad, y que además de “tweerkear”su canción como loca se haya puesto a dieta como idem. Es la única manera de perder tantos kilos en tan poco tiempo.

¿Es el gardening la última tendencia fitness?

Lo diremos en inglés porque suena más cool. Pero realmente hablamos de la jardinería de toda la vida. Ese sano entretenimiento que practican los anglosajones durante el fin de semana. Pues ahora se ha descubierto que esa práctica doméstica tiene serios beneficios para mantener la forma física. Esa es al menos la conclusión de una encuesta que se ha realizado la Royal Horticultural Society for National Gardening Week a la que el 80% de los amantes de la jardinería respondieron que su hobby los ayudaba a estar en forma y a no ganar peso.

El 70% de los encuestados aseguró que les ayudaba a mantener los brazos tonificados y el 50% aseguró que les hacía mantener la masa muscular de sus piernas. Además, todos coincidían en que los beneficios no solo eran físicos sino que la jardinería los hacía sentir psicológicamente más fuertes

Aquí la nueva rutina de la jardinería fitness

1. Entrena y calienta mientras cavas

La actividad debe ser suficientemente intensa como para hacerte sudar. Podrías consumir hasta 150 calorías en media hora. Mientras cavas mantén actividad en la zona abdominal y la espalda recta.

2. Mantén el ritmo con el rastrillo

Limpiar con el rastrillo es otra de las actividades más vigorosas de la jardinería. Hacerlo durante media hora a buen ritmo supone un gasto calórico de 120 calorías , la misma cantidad que quemarías en media hora de práctica de Tai Chi o de voleibol. Con la limpieza con rastrillo pones a trabajar toda la musculatura del tren superior del cuerpo, incluyendo los hombros, los pectorales y los músculos del abdomen.

3. Cambia las pesas por las macetas

Si ha llegado la hora de trasplantar tus plantas es una oportunidad estupenda para hacer ejercicios de fuerza. Coge una maceta en cada mano y mantén la espalda recta con el abdomen encogido.

Cambia el entrenamiento de resistencia por una sesión de cortar el césped.

Quizás ahora entiendas la obsesión en las películas estadounidenses por cortar el césped. Resulta que además de animar la escasa vida social de los barrios de los suburbios también te pone en forma. Mientras más rápido vayas más calorías quemarás. Eso sí, toma nota, según una encuesta de 2014 los hombres eran mucho más felices que las mujeres mientras pasaban la máquina de cortar el césped por el jardín.

Estos siete ejercicios de la rutina de un gimnasio de Los Ángeles te van a cambiar la vida (pregunta a Riahnna y a Ashley Graham si no)

El gimnasio Lagree Fitness studio es uno de los más aclamados gimnasio de Los Ángeles, allí van Rihanna y Ashley Graham. Sus rutinas son personalizadas para sus clientas VIP, pero también rápidas y eficaces porque esta gente no está dispuesta a perder mucho tiempo.

Esa es la gran ventaja de copiar sus ejercicio y sus trucos. Son rápidos y funcionan.

Aquí te proponemos una rutina de siete ejercicios para mantener el trasero en su sitio. Las propone la entrenadora de Ashley Graham, y lo mejor es que los puedes realizar en casa con un mínimo de inversión en tiempo y equipamiento.

Yo me pondría delante de un espejo para asegurarme de que la postura es correcta. No olvides hacer al menos 20 repeticiones de cada uno y mantener en todo momento los glúteos y el abdomen muy activo.

Será como tener en tu salón el gimnasio más caro de Los Ángeles.