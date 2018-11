7 nov 2018

Compartir en google plus

Son quizás las mujeres más envidiadas del universo, al menos en cuanto a estado físico y figura se refiere. Las bautizaron como "los ángeles de Victoria's Secret", y es que cuando desfilan en lencería con esas hermosas alas parece que el mundo se detiene y no puedes dejar de verlas. Sí, vamos a partir de una realidad: muchas de ellas nacieron con una genética privilegiada, pero eso no lo es todo. También dedican gran parte de su día a entrenar y muchas de ellas como si no hubiera mañana.

Este 8 de noviembre aterrizan los ángeles en Nueva York. Es el día en que se graba el desfile más famoso de lencería y para ellos todas las modelos se han estado preparando. Gracias a las redes sociales, podemos tener acceso a gran parte de sus rutinas. Es verdad que si eres un simple mortal no puedes dedicarle tanto tiempo al entreno, pero ver lo que hacen y cómo lo hacen nos ayuda a darnos una idea de qué ejercicios debemos comenzar a realizar.

Como el abdomen es una de las partes que más nos obsesiona (siempre hay excepciones) hemos seleccionado los ejercicios que van a ayudarte a tener un abdomen digno de un ángel.

Sara Sampaio y las dominadas

Lorena Rae y sus crunches

Taylor Hill y el kettlebell

Kelsey Merritt y las bandas elásticas