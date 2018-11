30 nov 2018

Se acercan las fiestas y estamos a dos días de dar comienzo al último mes del año y queremos alcanzar el reto que nos propusimos a principios de año: bajar peso. Pero te haz preguntado alguna vez ¿a dónde se va la grasa que perdemos?

Para resolver esta duda la University of New South Wales entrevistó a médicos, dietistas y entrenadores personales. Los expertos coincidieron en que la grasa se convierte en dióxido de carbono y agua. Sí, la exhalamos y además la desechamos en forma de sudor y orina. Así, cuando perdemos por ejemplo 10 kg, de ese total 8.4 kg salen por lo pulmones y el 1.6 restante se convierten en agua.

Con estas cifras podemos decir que prácticamente todo lo que comemos sale por nuestros pulmones y al igual que el alcohol. Aunque una pequeña parte de las proteínas que consumimos se convierten en urea y otros sólidos, que se desechan en forma de orina.

Pero no, no te equivoques halar y exhalar no te hará perder peso. Aunque lo que sí es cierto es que cuando dormimos exhalamos un aproximado de 200 gramos de dióxido de carbono.