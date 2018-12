4 dic 2018

Compartir en google plus

Si os hablamos del entrenamiento de Jessica Alba, probablemente lo primero que se os pase por la cabeza es que se pasa la vida en el gimnasio. Pues, según cuenta, parece ser que no es así. Afortunadamente, la actriz ha encontrado el secreto para lograr una silueta perfecta en tan solo media hora, y no decimos lo de afortunadamente porque nos alegremos por ella -que también, que conste-, sino porque ha decidido compartir con sus seguidores su work out secreto.

Jessica Alba ha recurrido a sus stories de Instagram para explicar cómo consigue estar en la cinta de correr durante 30 minutos y lograr espectaculares resultados. Alba aclara que ella ha de recurrir a la cinta porque tiene problemas en las rodillas, y es la única forma que tiene para poder correr. Con esta aclaración viene a decirnos que podemos tomar nota de su fórmula y llevarla a cabo en la calle, es decir: de forma completamente gratuita.

Jessica Alba lleva el HIIT a la cinta, un sistema ideal no solo para quemar grasa de forma efectiva sino para hacerlo pudiendo disfrutar de momentos de relativa tranquilidad entre sprint y sprint.

He aquí la tabla de entrenamiento de Jessica Alba sobre la cinta de correr

Primera parte. 24 minutos

Corre durante un minuto a velocidad 10 y durante dos minutos a velocidad 5 manteniendo siempre inclinación 2. Repite la pauta durante 24 minutos.

Segunda parte: 6 minutos

Corre durante 30 segundos a velocidad 10 y durante un minuto a velocidad de 6 con inclinación 1. Repite la pauta durante seis minutos.

Tercera parte: 5 minutos

Lo sabemos: habíamos dicho que la rutina tan solo conlleva 30 minutos, y queremos aclarar que no te hemos engañado, porque los cinco minutos adicionales son parte de los ejercicios de enfriamiento para evitar lesiones. Con velocidad tres e inclinación dos, camina durante cinco minutos.