15 ene 2019

Seis de cada 10 españoles coinciden en lo que les gustaría empezar a hacer de una vez por todas este año: más deporte. Porque el propósito estrella de año nuevo, por delante de otros como viajar, ahorrar o dejar de fumar, es estar en forma, según la conclusión de un estudio realizado por la firma Sprinter. Sin embargo, las buenas intenciones a veces se quedan solo en eso, en deseos. Y la prueba está en que casi la mitad de los españoles continúan teniendo el sofá como mejor aliado: el último Eurobarómetro reveló que el 46% de quienes residen en España no hace nada de ejercicio.

No siempre es por falta de ganas. La imposibilidad de cuadrar el tiempo libre con el horario del gimnasio es uno de los principales argumentos entre quienes no logran incorporar la rutina deportiva a su día a día. La buena noticia es que, si de verdad los horarios son el obstáculo, hay una solución sencilla: montar el gimnasio en casa.

No hacen falta ni grandes espacios ni equipamiento especial. Tan solo buena disposición y un ordenador. Al otro lado de su pantalla, nos aguardan decenas de youtubers que pueden convertirse en nuestros entrenadores personales y ayudarnos a ponernos en forma a diario. “Hay un nicho de mujeres que no se identifican con la chica fitness que acude a un gimnasio a diario”, explica Susana Yábar, una de las youtubers deportivas con más seguidores en nuestro país. Se trata de un público femenino que quieren hacer algo de ejercicio sin complicaciones, de forma cómoda. “Al hacerlo conmigo, como si estuviéramos en una clase pero sin moverse de casa, hay más motivación, se vence la pereza”, explica esta influencer, cuya cuenta de YouTube en español posee casi dos millones de suscriptores, mientras que la que ha abierto recientemente en inglés supera los 500.000. “Los resultados son increíbles si incluyes algo de actividad física en tu rutina semanal. Para que el ejercicio sea efectivo, no hace falta machacarte; lo importante es tener constancia. Tu cuerpo cambia si practicas rutinas de 20 minutos tres días en semana”, asegura.

Para principiantes: Saludo al sol, de José Manuel Vázquez. Ofrece un DVD para la correcta ejecución de ejercicios de yoga. ››www.yogaorganico.org (11,99 €).

Dance fitness with Jessica. Puedes seguir de forma gratuita su canal, donde enseña coreografías. Otra opción es descargarse sus DVDs. ››dancefitnesswithjessica.com (9 €).

Blogilates. Una de las reinas de YouTube es Cassey Ho, que combina pilates con alta intensidad. ››www.blogilates.com.

Un plus de motivación

Lo que muestran hoy los youtubers deportivos subiendo vídeos de rutinas de ejercicio físico no es muy diferente de lo que ya puso de moda Jane Fonda en los años 80, con sus sesiones en VHS. Solo que ahora podemos interactuar con quienes dirigen las rutinas deportivas comentando su canal e incluso pidiendo ejercicios que trabajen las partes del cuerpo en las que queremos centrarnos. “Es una de las claves para que funcione: responder las dudas de quienes te siguen”, explica la youtuber Susana Cardiel, más conocida como Dakidissa, que reserva un rato todos los días a contestar todas las dudas que me dejan tanto en su canal como en sus redes sociales. Sus rutinas cuentan con más de 1.330.000 seguidores y la lista de suscriptores no hace más que crecer.

Lograr esa cantidad de usuarios no es tarea sencilla. Y es que, precisamente por el éxito que cosechan estos canales, cada vez son más los youtubers deportivos que quieren enseñarnos cómo ponernos en forma desde casa. ¿Pero cuál escoger? Desde el Consejo de Colegios Profesionales de la Educación Física y el Deporte explican que, para que estas sesiones puedan servirnos de algo, el canal debe cumplir tres requisitos: que el contenido está diseñado por un profesional cualificado, que se explique adecuadamente la técnica y que tenga rigor científico. “Es muy positivo que se anime a aumentar los niveles de actividad física. La sociedad necesita disminuir el sedentarismo, pero si lo que queremos es que la información sea fiable, la persona que dirige las rutinas debe contar con conocimientos y cualificación que lo avale”, explica Carlota Díez Rico, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y coordinadora intercolegial del Consejo de Colegios Profesionales de la Educación Física y el Deporte.

Nivel avanzado: Gym Virtual. Patry Jordan ofrece rutinas completas y calendarios con ejercicios para cada día. ››gymvirtual.com

Dakidissa. Rutinas cardio, ejercicios quemagrasas, estiramientos... Todo gratuito. ››www.youtube.com/user/Dakidissa.

Funfitt. La app de Susana Yábar permite entrenar sin tener en ese momento conexión a internet. ››www.funfitt.com (2,99 €).

Popsugar fitness. Es el canal de Anna Renderer, la entrenadora de los ángeles de Victoria’s Secret. ››youtube.com/channel/UCBINFWq52ShSgUFEoynfSwg

Con limitaciones

Hasta aquí todos los beneficios de una opción que la mayoría podríamos poner en práctica. “Trabajamos con el peso de nuestro propio cuerpo, lo que hace que todas podamos seguir las rutinas. Dependerá de tu forma física que al principio puedas hacer 13 repeticiones o 40. Son ejercicios sencillos, pero efectivos”, afirma Yábar.

Sin embargo, los expertos advierten que estas sesiones sí cuentan con limitaciones. La más relevante es que no están indicadas para personas que padecen determinadas patologías. “En estos canales no se consideran todas las variables para planificar y dirigir el ejercicio físico, y tampoco tienen en cuenta las adaptaciones que hay que hacer cuando hay lesiones, patologías y otros condicionantes de salud. Por eso deben abstenerse de seguir este tipo de rutinas personas con experiencia pobre en hacer actividad física, que sufran patologías o lesiones y que pertenezcan a colectivos especiales, como mujeres embarazadas o en puerperio, mayores o con discapacidad”, advierte Carlota Díez.

