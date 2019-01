16 ene 2019

'No pain, no gain', o lo que en español sería 'Sin dolor no hay gloria', es una de esas frases que nos gusta proferir sobre todo cuando acabamos de hacer una rutina mortal en el gym. Sin embargo, no es ni tan cierta ni tan falsa. O sea, no porque te duela más significa que has hecho un trabajo espectacular y mañana amanecerás con un cuerpo digno de ser un ángel de Victoria's Secret.

Hoy vamos hablar del terrible mundo de las agujetas. No solo derribaremos algunos mitos, también te daremos consejos para que puedas aliviar esos horribles dolores que aparecen cuando practicas algún tipo de actividad física.

Las agujetas son básicamente ese dolor que se manifiesta en los músculos que han sido sometidos a esfuerzos. Suelen presentarse minutos/horas después de terminar la actividad deportiva. Científicamente lo que sucede cuando realizamos ejercicio de alto impacto es que sufrimos de unas pequeñas microrroturas en el tejido conectivo de los músculos y eso es lo que causa ese malestar. Ese dolor no es otra cosa que un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. Es una especie de 'alerta' que nos avisa que hemos estado por encima de nuestro ritmo.

Si pudieramos ver lo que ocurre con nuestros músculos luego del ejercicio veríamos como esas microlesiones liberan sustancias que excitan a los receptores del dolor. Según Carla Sánchez Zurdo, entrenadora, nutricionista y cofundadora de boostconcept, este dolor muscular de reacción tardía (DOMS, por sus siglas en inglés) suele aparecer entre las 8 y 24 horas después de ejercitarte, siendo las 48 horas el punto álgido del dolor. A las 96 horas suele comenzar a descender.

¿Cómo prevenirlas?

Para la experta es elemental que dejes que el cuerpo vaya adaptándose poco poco. "Después de las fiestas las personas suelen comenzar a hacer deporte, pero no aumentan la intensidad poco a poco", reconoce. Pasan de un estilo de vida sedentario a uno fit y no se toman el tiempo necesario para adaptarse, y por ello sufren de fuertes dolores musculares. Sánchez añade que es prácticamente inevitable que en los inicios no sientas agujetas. Pero también las puedes sentir aunque lleves años ejercitándote. "Inclusos personas que hemos hecho deporte todo el tiempo seguimos teniendo agujetas. Cada vez que cambias de rutina y ejercitas un nuevo músculo los dolores aparecen de nuevo. Es algo normal", recalca.

Para prevenirlas o al menos evitar que te duelan tanto Sánchez recomienda:

Calentar bien antes de entrenar

Hidratarte bien

Estirar al finalizar tu rutina

Ponerte hielo al finalizar tu entreno

Incluir alimentos ricos en Omega 3, en tu comida post entreno como: frutos secos, pescado azul, jengibre, cúrcuma.

Realizarte masajes con Arnica

¿Qué hacer cuándo te duele mucho?

No hay que confundir las agujetas con una lesión. Si el dolor sobrepasa las 96 horas, o sea no disminuye nada de nada, ten cuidado, quizá te lesionaste. Ahora bien, si lo que tienes es agujetas, tu cuerpo te va a pedir que descanses, pero este es el mayor error. "Lo mejor para combatir las agujetas es seguir ejercitándote, pero debes hacerlo más leve. No te quedes sin hacer nada, intenta realizar ejercicios de estiramiento que ayuden a relajar tus músculos", explica Sánchez. Lo que no puedes hacer sin duda es quedarte como una seta en casa.

Ahora ya lo sabes, las agujetas son microroturas de tus fibras musculares, van a estar presentes siempre que comiences a ejercitar un nuevo músculo, pero no todo el tiempo vas a sentir dolor y eso no significa que no hayas trabajado bien. Intenta calentar y estirar bien, allí esta el truco. Y lo más importante: ¡no abandones el ejercicio, el dolor pasará!