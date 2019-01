31 ene 2019

El yoga es una disciplina que tiene numerosos beneficios para salud. Actualmente, son muchas las personas que lo practican, y que ya experimentan sus múltiples beneficios para la salud tanto física como mentalmente.

Alivia el dolor, favorece la concentración, ayuda a relajarse, refuerza el sistema, reduce el estrés y la inflamación, mejora la flexibilidad y la forma física… El yoga cuenta con múltiples beneficios a destacar por ello, no es de extrañar que actualmente ocupe el puesto número 7 del ranking del ASCM (American College of Sports Medicine).

Si en el 2018 te quedaste con ganas de iniciarte en el yoga, este año es el mejor momento para que dejes a un lado la pereza y comiences a disfrutar de todo lo que puede hacer por tu cuerpo y por tu salud. Pero, antes de estrenarte en esta práctica milenaria, te explicamos todo lo que debes sabes.

El yoga y su historia

Aunque parezca algo muy moderno, esta disciplina cuenta con una larga historia a sus espaldas. El yoga se originó hace más de mil años en la Civilización del Valle del Indo. Por aquel entonces, no era considerado simplemente ejercicio. Tal y como afirma Rina Deshpande, profesora de yoga, en declaraciones a Self.com: “Era una filosofía de cómo vivir bien transformándose y cómo experimentar la vida con sus altibajos”.

Tal y como explica Deshpande al mismo medio, “El yoga clásico -llamado Raja yoga – incluye ocho tipos de prácticas (asana, yamas, niyamas, pranayama, pratyahara, dhara, dhyana, samadhi) que, juntas, forman el yoga”. Aunque la gran mayoría de las clases se centran principalmente en las asanas, o lo que es lo mismo, las posturas de yoga.

No es necesario partir de una forma física

Para comenzar a practicar yoga, no es necesario que tengas un nivel de forma física concreto o que cuentes con una gran flexibilidad. Eso vendrá dado con la práctica y con el tiempo. Es mejor ir poco a poco y no dejarse impresionar por algunas posturas de yoga que podemos ver a través de las redes sociales. El yoga está hecho para todos. Tenlo en cuenta.

Escoge el tipo de yoga más adecuado

Existen diferentes tipos de yoga. Hatha (el más clásico), Vinyasa, Hot Yoga, Bikram Yoga, Acro Yoga o Yin Yan Yoga son algunas de las versiones de esta disciplina. Si no sabes cuál es la más indicada para ti, consulta en tu centro de yoga. Seguro que te sabrán explicar en qué consiste cada uno y te ayudarán a elegir la más adecuada o la que más beneficios te aporte en función de tu estado físico y mental.

Cómo se estructura una clase de yoga

Aunque la estructura de una clase de yoga depende del estilo que se practique o el profesor que la imparta, hay algunos aspectos generales que son comunes en todas. Normalmente, las clases de PowerCore Yoga, suelen comenzar con una serie de posturas que ayudan a conectarse con la respiración. Después se realizarán otras en función del desarrollo de cada clase para finalizar con meditación y/o relajación.

La ropa, lo más cómoda posible

No hay dress code en lo que respecta al yoga. La única norma que debes tener en cuenta a la hora de vestir es que debes ir lo más cómoda posible y optar por aquellas prendas que no tengan demasiadas costuras para que puedas realizar la clase sin ninguna molestia. No hay que olvidar que el yoga nos ayuda también a desconectar y a relajarnos. Sentirte ligera y confortable en todo momento hará que disfrutes más de la clase.

Eso sí, la ropa escogida debe absorber bien el sudor, permitir los movimientos y los estiramientos, y respirar con facilidad. Opta por una camiseta ligera o un sujetador deportivo y unas mallas cómodas que no te opriman demasiado.

Usa tu propia esterilla (o ‘Mat’)

Aunque hay muchos centros que cuentan con esterillas, lo más recomendable es que lleves la tuya propia. Además de ser más higiénico, tendrás la posibilidad de escoger la más adecuada y que más se adapte a ti. Procura que no resbale porque interfiere negativamente en la práctica de yoga y elige, a ser posible, las que estén fabricadas en materiales como la goma o el caucho.

Lleva también una botella de agua y una toalla pequeña. Así podrás hidratarte y secarte el sudor para no estar incómoda.

Mejor con el estómago vacío

Cuanto más ligera te sientas por dentro, mejor podrás practicar yoga. Si el estómago está lleno, te resultará más difícil ejecutar algunas de las posturas básicas de yoga (extensiones, torsiones o flexiones). Por ello, evita comer nada 3 o 4 horas antes de comenzar la clase para que te resulte más fácil practicarlo.

Olvídate del móvil

Lo primero que debes hacer al entrar en tu clase de yoga es desconectar o silenciar el móvil. Es uno de los requisitos fundamentales. Tener el móvil cerca, con la pantalla encendiéndose con cada notificación o llamada te hará desconcentrarte a ti y al resto de los alumnos. El yoga es el mejor momento para conectar con tu ‘yo’ interior, así que no estropees este momento.

No te compares con el resto

Cada persona es distinta. Así que, durante la clase, no te centres en los demás y evita las comparaciones. Tú conoces mejor que nadie tus límites, así que no los sobrepases. Llega hasta donde puedas y escucha a tu cuerpo. Poco a poco, podrás ir llegando más lejos y serás capaz de realizar nuevas posturas.

Consulta a tu médico

Si sufres alguna patología o acabas de salir de una lesión, es mejor que consultes a tu médico especialista o a tu fisioterapeuta antes de asistir a tu primera clase de yoga. Algunas posturas podrían ser perjudiciales y estar contraindicadas para ti. Es mejor prevenir que curar.

También es aconsejable que hables con el instructor porque él, mejor que nadie, sabrá guiarte para que no te hagas daño o recaigas.

