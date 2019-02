4 feb 2019

Compartir en google plus

Las buenas intenciones del comienzo de año se empiezan a disipar cuando llega febrero y aún no las has puesto en práctica. Uno de los propósitos más anhelados es el de apuntarse a un gimnasio para ponerse en forma y conseguir que además te guste hacerlo. La pega es que no es tan fácil hacerlo y a pesar de que las ofertas son muy apetecibles y suponiendo que culmines la fase de hacerte socio, cuesta horrores comenzar una rutina de entrenamiento y mantenerla.

Algunos estudios opinan que son 21 días los que se tarda en convertir una práctica en un hábito. Es decir, 20 días yendo a duras penas, para que el 21 vayas entusiasmada y sin ningún esfuerzo al gimnasio. Esto es lo que todas queremos y estos 6 consejos te ayudarán a conseguirlo:

1.-Señala una fecha en tu calendario

Ese será tu día de inicio. Después, proponte buscar tres días a la semana para realizar esa actividad, intentando que no te coincida con tareas importantes de tu día a día. La organización visual es muy importante.

2.- Haz una lista de objetivos

Escribe en una hoja los motivos por los que quieres comenzar a hacer ejercicio y ve cumpliendo esas metas a corto plazo. "Al apuntarse al gimnasio, la gente suele estar motivada, pero va en disminución si no se van alcanzando metas", señala Mariano Aicardi, fitness manager de Caroli Health Club de Madrid. "Esto suele pasar cuando los objetivos planteados no son reales", concluye. Por tanto, se debe buscar una motivación que fomente la constancia, pero que no sea un objetivo demasiado ambicioso.

Reproducir Haz clic en la imagen para ver nuestros looks favoritos para ir al gimnasio.

3.- Cosas que necesitas antes de empezar

Elabora una lista, desde la ilusión y la motivación, con esos pequeños detalles que vas a necesitar para realizar la actividad que elijas. “Comprarse ropa deportiva y llenar el iPod de música que nos guste", señala Anna Santidrián, Expert Line Coordinator de Holmes Place, ayudará a esta misión.

4.-Visualízate haciéndolo

La visualización es una gran técnica mental que ayuda a aliviar la incertidumbre por algo nuevo. Imagínate corriendo en la cinta, levantando pesas, haciendo spinning... y qué tipo de emociones podrías sentir. Cuando te encuentres haciéndolo en la realidad, será menos aterrador porque ya te has visto cumpliéndolo con éxito.

5.- Busca tu estímulo

Averigua qué te mantendrá fiel a esta rutina. Puede que sea arrastrar a una amiga contigo para que el entrenamiento se haga más llevadero o tal vez una recompensa cuando llegues al mes. Cada uno tiene sus motivaciones para seguir adelante sin que resulte un calvario.

6.- Elige una actividad a tu gusto

Sin verte influida por la presión social del momento. Dicho de otro modo, si no eres encerrarte en una habitación llena de gente con la música a todo volumen, para sudar subida en una bici, entonces, mejor no te apuntes a spinning.