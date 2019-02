20 feb 2019

Si esperas que al leer este artículo te digamos que existe una hora en concreto, no existe. No hay una respuesta única ya que, según cuenta David Pérez, coordinador de actividad física de la cadena Metropolitan, “depende de cada persona y su ritmo de vida” Obviamente, hay personas que se encuentran con más energía por la mañana y otras por la tarde. “Los niveles de testosterona son mayores por la tarde, por lo que, a priori, sería mejor este horario ya que el sujeto contaría con más resistencia y estaría más preparado. Sin embargo, no es demostrable porque depende de factores como la condición física, estilo de vida, entre otros...”

Escucha tu ‘tic tac’

Está claro que lo más importante es conocer tus ritmos biológicos para sacarte el mejor provecho a ti misma. De esta forma, serás capaz de mejorar tu rendimiento cuando realizas ejercicio físico.

Algunas personas prefieren hacer entrenamientos más intensos a primera hora y otras, por el contrario, prefieren algo más relajado tipo yoga o, tal y como explica David, “algún otro ejercicio que permita aumentar poco a poco el metabolismo, dejando el trabajo de fuerza o de intensidad para la tarde”.

En ambos casos, de mañana o de tarde, el experto opina que, “es mejor la realización de ejercicios de fuerza antes del entrenamiento cardiovascular, para no llegar agotados al entrenamiento de fuerza”.

Sin embargo la ciencia dice…

En 2010 científicos belgas realizaron un estudio en los que un grupo de hombres jóvenes y sanos se sometieron a una dieta de seis semanas que constaba de 30 % más de calorías y 50 más de grasa. Este grupo, a su vez, se dividió en tres: un grupo haría ejercicio en ayunas, otro después del desayuno y otro no haría nada.

Al cabo de seis semanas, el grupo sedentario había ganado peso. Los hombres que hicieron ejercicio después del desayuno, ganaron algo de peso (aunque menos que los primeros) y tenían problemas de azúcar. Sin embargo, el grupo que había hecho ejercicio a primera hora de la mañana, en ayunas, mantenían su peso y los niveles de insulina saludables.

Es decir, si entrenas en ayunas por norma, no tienes porqué perder peso, pero tampoco ganas y tú nivel de azúcar se mantiene estable.

A partir de esta premisa, alguno expertos aconsejan realizar el entrenamiento por las mañanas antes del desayuno. María Samoshenkova, directora del centro Trib3 España, afirma que la mejor hora para entrenar es al levantarse. “El cuerpo está en modo de ayuno toda la noche. Además, las hormonas que participan en el metabolismo están en su nivel estable y el cuerpo está muy receptivo a los ejercicios. Además, el nivel de glucógeno es muy bajo y por lo que el cuerpo tendrá que utilizar otros recursos de energía, como es la grasa”.

¿Qué tipo de ejercicios son más favorables para la quema de calorías?

Samoshenkova expone que “lo mejor es el entrenamiento de intensidad media a alta para el cuerpo completo”. Por ejemplo, el mixto de cardio y resistencia utilizará diferentes grupos musculares y diferentes sistemas de energía, lo que desencadenará la pérdida de más calorías. “Este tipo de ejercicios aumentará tu metabolismo en general, es decir quemará más calorías incluso cuando no hagas ejercicio”, prosigue la experta. En definitiva, si llevas una dieta balanceada y sigues estas pautas, no tardarás mucho tiempo en ver los resultados.

