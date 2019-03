14 mar 2019 Andrea Morales

A las siete de la mañana Aitana (ex OT) ya está en acción. El uniforme: coleta alta, leggings, top de deporte y zapatillas negras. Está tan concentrada en su rope training que ni siquiera ve a la cámara que la graba. Lo mismo sucede con Blanca Suárez, aunque en su caso ella está recostada sobre una pared mientras realiza una sentadilla con banda elástica en las piernas y los brazos extendidos con guantes de box. Se repite la operación, pero esta vez vemos el rostro de Laura Escanes, Carla Pereyra, Alexandra Pereira o Vicky Martín Berrocal. Sí, todas ellas tienen algo en común, además de la fama, todas aparecen en la cuenta de Instagram de Crys Dyaz, su entrenadora personal.

Para las más fitness Crys Dyaz lo dice todo. Es la mujer responsable de que muchas famosas estén en forma y no nos referimos solo a que estén delgadas y atléticas sino también, y más importante, sanas. Cristina Díaz lleva dedicada al mundo del deporte toda su vida, fue nadadora de la Selección Española y tras dejar el deporte de élite estudió para fisioterapeuta y entrenadora personal. Tiene el currículum completo y eso la hace una voz de peso cuando hablamos de salud y fitness.

Para ella no hay secreto, tampoco fórmula mágica, ni dieta milagro que cambie los cuerpos sedentarios a figuras atléticas. "Todo se resumen en tener un objetivo claro", afirma Díaz, desde un restaurante ubicado en pleno Paseo de la Castella, en Madrid. Y sabe de lo que habla. "Las dietas milagro son peligrosas. Se baja rápido, pero el rebote es peor", sentencia.

Su filosofía está más ligada a encontrar lo que ella llama "el tandem correcto". "Con esto quiero decir encontrar el balance entre alimentación y ejercicio. No se trata de dejar de comer o entrenar por horas. Se trata de ser constantes y tener un objetivo claro". Según Dyaz, cuando una persona sabe a lo que quiere llegar, o lo que se traduce a el cuerpo que quiere tener, es más fácil trabajar para alcanzarlo.

Aunque no le gusta hablar de porcentajes -"cada cuerpo es diferente"- Díaz se atreve a decir que para ver resultados estéticos el 70% del objetivo depende de la alimentanción mientras que un 30% del ejercicio. "Todo suma, pero de nada sirve ejercitarte demás si tu alimentación no es la adecuada".

Y es que ella junto a su equipo de Cryz Dyaz and Co, compuesto por 10 profesionales de la salud, no solo trabajan para conseguir "el entrenamiento de calidad" para cada cliente, también se preocupan por el factor psicológico. "Siempre hay días que son más difíciles. Días en los que no apetece entrenar o comer sano, y no pasa nada. Pero siempre intento recordarles en esos momentos por qué y para qué lo hacemos. Me gusta educar más allá de dar solo entrenamientos".

El éxito de su trabajo está en la dedicación y la personalización. Gracias a sus redes sociales podemos ver cómo se entrena Laura Escanes o Blanca Suárez, pero no el trabajo que lleva realizarles un plan de ejercicio y alimentación. De cara a la portada parece que solo es realizar ejercicio y ya. Pero tener el cuerpo de una modelo va más allá de lo estético. Es una cuestión de salud. "A todas nuestras pacientes les hacemos primero un estudio antropométrico (para ver los kilos de masa muscular, de grasa, nivel de hidratación etc), pero también les realizamos una analítica, revisamos que no hayan lesiones o problemas cardiovasculares, les hacemos una espirometría basal y con un pulsioximetro vemos el pulso y saturación de oxígeno", detalla.

Una vez se tiene el panorama completo, entonces empieza el plan nutricional y de ejercicios. Para ella un entreno perfecto es aquel al que le dedicas 1 hora diaria -u hora y media- durante seis días a la semana. "Se necesita un día por lo menos de descanso", recuerda. ¿Y cómo debería ser el entreno perfecto? "Tres días de fuerza (pesas) y tres días de cardio", explica. Eso sí, no tiene porque ser solo cardio o solo pesas. Puedes unir las dos modalidades. "Dependiendo cuál es tu objetivo así debería ser tu plan de entrenamiento", especifica. Y para las presas de la báscula tiene un mensaje: "Realmente es mucho más importante que cambies tus hábitos por unos más sanos y que tengas menos volumen, a que te fíes solo del peso que marca la báscula. Este debe ser solo una referencia, pero nada más que eso", puntualiza.

¿Y cómo logran tener sus clientas más famosas el abdomen plano? "Eso depende de cada mujer, generalizar es un error. Tener el vientre plano no solo es porcentaje de grasa que tienes. También influye la retención de líquidos, la flacidez de la piel, etc. Lo que está claro es que si te alimentas bien, no comes ultra procesados, te hidratadas y haces ejercicio: vas a ver resultados", lo dice con una botella de Siovann en la mano. "Un ejemplo de una buena hidratación son estas bebidas elaboradas a base de agua de mar. Que además de ser saludables, sin azúcar, sin calorías, sin conservantes, están enriquecidas con magnesio y zinc, entre otros minerales". Y es que Dyaz recalca mucho la importancia de estar bien hidratada. "Cuando realizas deporte intenso pierdes sales y minerales, y este tipo de bebidas te ayuda a recuperarte tras el entreno gracias a todos los amoniácidos, vitaminas, colágeno que aporta".

Consejos prácticos

De cara al buen tiempo apetece mostrar piel, y conseguir el abdomen plano se convierte en uno de los principales deseos de todas. Aunque asegura que para lograrlo se debe trabajar mucho y comer muy bien, nos da un pequeño tip. "Las planchas son tus aliadas. No solo porque te ayudan, sino porque fortalece la espalda, y el core", puntualiza.

Y ¿cual es el mejor ejercicio para levantar el glúteo? "Sin lugar a duda el hip thrust. Aunque el peso muerto, y las sentadillas también ayudan".