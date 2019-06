11 jun 2019 Mujerhoy

Compartir en google plus

El debate sobre si hacer deporte o no durante el embarazo se repite una y otra vez, sobre todo cuando hablamos de famosas que van a ser mamás. Lo cierto es que mientras que los doctores no digan lo contrario, y sea un ejercicio moderado y personalizado, durante los meses de gestación no solo es beneficioso hacer deporte para la madre, sino también para el bebé. Por eso, Laura Escanes lo tiene muy claro: va a seguir haciendo deporte con su entrenadora Crys Dyaz hasta que de a luz.

La influencer que ya está de 24 semanas, entrena con ejercicios especializados, creados por Crys, para que cumplan sus necesidades específicas y no supongan un esfuerzo excesivo para la madre."Tampoco se trata de volverse loca... Si nunca has hecho ejercicio, no es lo más lógico ponerte a tope en el momento en el que te quedas embarazada, por eso es importante hacer caso a tu médico y a especialistas".

Crys y Laura llevan entrenando juntas antes del embarazo. Por eso, cada vez que la 'influencer' vuelve a Madrid, siempre saca un rato para entrenar con la ex deportista de élite, que también entrena con la embarazadísima Sara Sálamo, con Alexandra Pereira o con Blanca Suárez. Y es que, en su cartera de clientes se encuentran la mayoría de las celebrities con el objetivo de adelgazar o ponerse en forma de forma saludable.

Entre los ejercicios que Laura hace se encuentran TRX, fitball, step, buenos estiramientos y andar en la cinta con una inclinación media, eso sí, hay que tener cuidado con la postura para no cargar las lumbares, sobre todo en el estado de gestación de Laura.

Tanto la entranadora como la futura mamá comparten los vídeos de entrenamiento con sus seguidores para demostrar cómo es posible entrenar aunque se esté esperando un bebé."El equilibrio, la confianza, el respeto, la ayuda durante este momento de vuestra vida (embarazo) es precioso para mi @lauraescanes. Adoro el trabajo durante el embarazo y postparto" decía Crys en un mensaje en redes sociales.