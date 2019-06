18 jun 2019

Un año más Mujerhoy te invita a vivir el próximo 29 de junio su jornada más saludable de la mano de "Go Natural". El evento tendrá lugar en el Hotel Miguel Ángel de Madrid y ofrece numerosas actividades y experiencias relacionadas con el mundo del fitness, la alimentación saludable y la belleza. Una jornada que contará con una sesión muy especial "Run&Mind experience" dirigida por Paula Butragueño, conocida como pau_inspirafit, una de las influencers más reconocidas que nos enseñará la importancia del binomio perfecto que conforman el Mindfulness y el Running. Si quieres asistir a esta clase es necesario hacer tu registro/reserva de plaza y confirmación por parte de la organización.

Correr y practicar Mindfulness son dos actividades que combinadas pueden mejorar nuestra sensación de felicidad en el día a día, liberar nuestra mente y cuerpo y mejorar la conexión con el momento presente. Practicar running ayuda a lograr una mayor desconexión de nuestras preocupaciones diarias como el estrés en el trabajo, ayuda a apartar de nuestra mente por unos minutos nuestros problemas personales... convirtiéndose en un ejercicio físico perfecto para practicar siempre que se quiera y en cualquier lugar. Por su parte, la meditación es una manera de conocernos mejor a nosotros mismos. Un ejercicio de conexión que nos ayudará a vivir con mayor serenidad claridad mental alejándonos del ruido que nos provocan nuestro pensamientos a lo largo del día. Dos actividades que por separado son completas pero que combinadas pueden aportar mucho una a la otra. "La idea de correr con Mindfulness es aplicar la atención plena a mis salidas de running con prácticas de meditación", nos cuenta Paula.

¿En qué consiste "Run&Mind experience"?

La clase dará la oportunidad de aplicar las técnicas de meditación a la actividad de correr transfiriendo esa sensación de relajación durante nuestro entrenamiento aprovechando la consciencia corporal que obetenemos gracias a la atención plena. Esto mejora nuestras condiciones a la hora de correr y por supuesto, nuestras carreras serán mucho más provechosas. La experiencia, que tendrá una duración de 90 minutos, será una sesión guiada por Paula a través de los cascos Silentsystem® perfectos para esta actividad.: "Te acompañaré en una experiencia autoguiada a través de una meditación antes, durante y después de la carrera. Durante toda la experiencia se podrán seguir las indicaciones a través de mi voz", nos adelanta pau_inspirafit.

"Run&Mind experience" contará con 3 momentos diferentes:

1. Respiración: antes de correr se realizará una preparación que consta de una serie de movimientos conscientes que nos ayudarán a tanto el cuerpo como la mente estén mucho mejor preparados para disfrutar de la carrera.

2. Entenamiento: Paula propone convertir una salida a correr en toda una experiencia Mindfulness. "Para ello iremos fijando la atención en distintos elementos como las sensaciones físicas internas y externas, el terreno, la temperatura, la naturaleza que nos rodea... La idea es que este entrenamiento tenga el mismo efecto que una meditación en el que además de correr puedas relajar tu mente para afrontar mejor el resto del día", explica Paula. Esto permitirá atender algunos aspectos de la biomecánica y la forma de correr para mejorar las sensaciones con menos esfuerzo y con una mayor capacidad de disfrute. "Ser respetuoso con tu cuerpo y escucharlo en todo momento será una de las claves de esta fase". antes de correr se realizará una preparación que consta de una serie de movimientos conscientes que nos ayudarán a tanto el cuerpo como la mente estén mucho mejor preparados para disfrutar de la carrera.

3. Estiramientos: tras el entrenamiento los participantes de la clase podrán relajarse con una serie de ejercicios y estiramientos conscientes para volver a la calma. "Estirar los músculos implicados de forma consciente y mantener la sensación de conexión cuerpo-mente después del entrenamiento" será el objetivo de esta última fase.

¿Cómo puedo participar?

Esta experiencia cuenta con plazas limitadas así que ¡date prisa para reservar la tuya! Para poder participar debes hacer tu registro/reserva y recibir confirmación por parte de la organización. Pero si no eres una de las afortunadas no te preocupes porque durante todo el evento podrás disfrutar de muchas otras actividades. ¡No esperes más y ven a vivir una experiencia inolvidable en nuestra jornada Go Natural!