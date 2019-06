26 jun 2019

Llega el verano y con él, la operación bikini. Aunque muchos no se atrevan con esta disciplina, los abdominales hipopresivos suelen ser la clave para conseguir un vientre plano. Y contra todo pronóstico, Hiba Abouk nos ha revelado detalle a detalle cómo consigue su tipazo a través de una fotografía de Instagram. ¿El secreto de su figura? La constancia.

En el post, Hiba explica cómo se enamoró de esta disciplina: "Hace poco, por circunstancias personales que muchos ya sabéis, tuve que pasar algo más de un mes en Murcia. Descubrí que es una de la ciudades donde mejor se come de España y diría del mundo. ¡Menuda huerta! Pero sin duda lo mejor fue descubrir el centro @instituto_innova y todo su maravilloso equipo técnico. Los mejores fisioterapeutas se encuentran allí, Víctor e @ivanvivo (entre otros), este segundo encima es músico y disfruté en mis sesiones charlando de música con él como nunca. @desantoscoach uno de mis entrenadores favoritos para siempre, gracias por llevarme al límite y demostrarme que puedo con mucho más peso de lo que pienso! Y sobre todo, quería hablaros de Sofía. Es la sensibilidad y la sabiduría personificadas y especialista en reeducación uroginecológica y obstetricia. Con ella estuve trabajando mi suelo pélvico por primera vez en mi vida, y en pocas sesiones noté la mejoría. Ella fue de las primeras personas en introducir los ejercicios hipopresivos en España hace 20 años, y desde entonces no ha dejado de formarse, aprender y transmitir su conocimiento. Trabajar con ella ha sido mi parte favorita de mi estancia en Murcia, por que hasta entonces ESO llamado suelo pélvico era un gran desconocido para mi. No hace falta esperar hasta perder el tono post-parto o ya llegados a una edad muy avanzada para empezar a trabajarlo. Es importante que todas las mujeres sepamos que si queremos tener mejor calidad de vida, hay que trabajar el suelo pélvico cuanto antes. Estoy deseando que me salga un rodaje en Murcia y volver a pasar una temporada con vosotros chicos, se os echa de menos!!!"

Con estas palabras la actriz agradecía al equipo haber comenzado con los hipopresivos, no solo para conseguir un vientre plano, sino para fortalecer la salud de su suelo pélvico. Hiba no es la única que se ha apuntado a este ejercicio, Pilar Rubio también es una completa fan de este tipo de abdominales y lo ha comentado millones de veces en sus redes sociales.

¿Los beneficios? Son incontables."La teoría del ejercicio hipopresivo es que se trata de un entrenamiento basado principalmente en la contracción isométrica de la musculatura profunda abdominal, en el que hay tensión muscular, pero no hay movimiento", explicó Juan Francisco Marco profesor del centro de ciencia deportiva, entrenamiento y fitness Alto Rendimiento, de ahí que sea la piedra angular para definir abdominales y mejorar la salud del suelo pélvico.

Está demostrado que la actriz domina a la perfección la técnica, solo hay que ver el vídeo que ha compartido. ¿Te animas a probarlos?