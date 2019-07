17 jul 2019

¿Nunca te ha pasado que estas a punto de llegar a la meta y la canción que te estabas escuchando se termina y la que empieza te da un bajón importante y hace que sea casi imposible dar ese pequeño paso que te falta para llegar a la meta? O por el contrario el tema te da un subidón que incluso te hace ponerle más energía y llegar antes.

No es una simple sensación. Al menos así lo asegura el investigador de la Universidad de la Columbia Británica Matthew Stork. El académico ha observado que ejercitarse con una lista de canciones seleccionadas por sus cualidades motivacionales y su alto tempo (ritmo) marca la diferencia entre alcanzar la meta o no, sobre todo con personas que no son muy activas físicamente. "La música suele utilizarse como un elemento disociativo. Es decir, un motivo para evadirse del esfuerzo y el dolor durante el entrenamiento. Pero hasta la fecha se pensaba que solo tenía efecto práctico en entrenamientos de baja intensidad, a un 85% de la capacidad aeróbica", dice el científico. "Sin embargo, con música muy motivadora y un ritmo acelerado, la capacidad disociativa se multiplica incluso en entrenamientos de alta intensidad", añade.

pinit unsplash

En otras palabras, el investigador asegura que subir el ritmo puede hacer más llevaderos los entrenamientos más duros y que además pueden motivar a hacer ejercicio a las personas físicamente poco activas.

Si estas interesado en probar algunas de las canciones motivadoras empleadas en el último trabajo de Stork fueron: Let’s Go, de Calvin Harris (featuring Ne-Yo), Bleed It Out, de Linkin Park y Can’t Hold Us, de Macklemore y Ryan Lewis.

El estudio se realizó a 24 personas que no eran deportistas, a las que sometió a un entrenamiento de alta intensidad durante 10 minutos. El científico dividió a los voluntarios en tres grupos e hizo que el primero completara la sesión de ejercicio escuchando una selección de canciones, que el segundo no escuchara nada y que el tercero solo tuviera acceso a podcast hablados. Quienes tuvieron la ayuda de la música, a diferencia del resto, declararon haber tenido muy buenas sensaciones, pero lo más sorprendente fue que sus frecuencias cardiacas fueron superiores a las de los otros participantes.