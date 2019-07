25 jul 2019

Llega el verano y con él, las pocas ganas de entrenar. El calor no perdona y las únicas opciones que se convierten en realidad son las que involucran piscina o playa. Y como estas no son siempre posibles, tenemos varias opciones para que quemes calorías desde casa con un poco de esfuerzo y casi sin darte cuenta. Eso sí, no renuncies a un pequeño entrenamiento (aunque sea de media hora) para no perder fondo. Lo agradecerás cuando llegue septiembre.

¿No se te ocurren ideas? Tenemos cinco formas de que sudes la camiseta sin salir de casa y que quemes 300 calorías en una hora.

Salta

Lo cierto es que saltar es un ejercicio súper completo que se pueden hacer sin salir de casa es saltar con una cuerda. Lo ideal es aguantar 35 minutos, pero si aún no estás preparada puedes optar por hacerlo a intervalos: cinco minutos de saltos alternando con un minuto de descanso. Tardarás un poco más pero podrás terminar el entrenamiento sin perder la moral en el intento.

¡Baila!

Dale al play y... ¡Menea el esqueleto al ritmo de tus canciones preferidas! Los ritmos latinos son los que más calorías queman, sobre todo si bailas con ganas y sentimiento. ¿Lo mejor de todo? Será un manera de aliviar estrés y sentirte mejor.

Cambia los muebles de sitio

Es sorprendente, pero arrastrar los muebles y cambiar la decoración es una manera de quemar muchas calorías. Cincuenta minutos de trabaja equivalen a quemar unas 300 calorías. No es una opción para todos los días (imaginamos que no cambiarás el estilo de tu casa a diario), pero para un fin de semana de hastío -preferentemente cuando Netflix se queda sin opciones-, servirá para entrenar y darle un lavado de cara a tu piso.

Sube y baja escaleras

No, no es broma, es una gran idea para cualquiera que viva en un piso alto. Olvídate del ascensor y anímate. Además, si lo tomas como hábito, aunque vivas en el segundo piso, será un ejercicio de cardio que te ayuda a quemar unas calorías extras.

Haz el amor

Puede parecer una tontería, pero en una sesión de sexo (pasional, claro está) se pierden de 70 a 100 calorías la media hora por lo que... solo es ponerse. No hay manera más placentera de cuidar la línea. Y además, tenemos la playlist perfecta para que tengas sexo al ritmo de la música. No hay excusa.

Mira una película de miedo

Sí, hablamos en serio. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de Wetminster, en el Reino Unido descubrió que las películas de miedo hacen que perdamos calorías debido al estrés al que estamos sometidos cuando las visualizamos. ¿La película con la que más calorías pierdes? El Resplandor con casi 200.