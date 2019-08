7 ago 2019

Compartir en google plus

Agua, un alimento que aporte hidratos (como la fruta) y otro que incluya proteínas pueden convertir a los sport smoothies en una forma extra hidratante de preparar los músculos para lo que se les viene encima, o para que se recuperen después de un entrenamiento. La clave está en saber escoger los ingredientes adecuados. “En la alimentación de un deportista no pueden faltar las vitaminas del grupo B, la vitamina C y la E, los minerales como el sodio y el potasio, y las proteínas”, asegura la dietista-nutricionista Lidia Folgar, autora de La salud en tu plato (Arcopress). A su jucio, “un smoothie es una ayuda más para conseguirlas, pero evidentemente no es la única. Además, para que sean útiles también habría que personalizar estas bebidas en función de muchos factores, como el tipo y duración del ejercicio, la hora de la ingesta...”. Con la ayuda de esta experta, analizamos algunas recetas de sport smoothies.

Para antes de empezar:

-De coco y dátiles. Necesitas: 250 ml de agua de coco, 120 ml de leche de almendras, cinco dátiles y un plátano. Qué te aporta: es un smoothie energizante, que gracias a los dátiles aporta fibra que reduce el colesterol. Palabra de experta: “Este batido hay que reservarlo para afrontar entrenamientos poco exigentes”.

-De higo y plátano. Necesitas: 230 ml de agua de coco, dos plátanos, cuatro higos cortados y una cucharada sopera de sirope de agave. Qué te aporta: no solo hidrata, sino que ayuda a la digestión. Además, los higos son una buena fuente de calcio. Palabra de experta: “Destaca por su contenido de minerales, como el potasio. Para entrenamientos ligeros”.

-Morado. Necesitas: 230 ml de leche de almendras, 100 g de arándanos, 50 g de moras, un huevo, medio aguacate y una cucharada sopera de aceite de lino. Qué te aporta: los arándanos son una buena fuente de unos antioxidantes llamados antocianinas. Palabra de experta: “Destaca por tener proteínas, lo que le hace adecuado para entrenamientos exigentes”.

-De matcha y pera. Necesitas: 230 mililitros de leche, tres peras medianas, media cucharadita de té matcha y una cucharada sopera de semillas de lino trituradas. Qué te aporta: las peras son una buena fuente de minerales, en especial de cobre, hierro, potasio, manganeso y magnesio, y también de vitaminas del grupo B, como son los folatos y la riboflavina. Palabra de experta: “El té matcha es rico en antioxidantes y las semillas de lino, en grasas cardiosaludables”.

Para después del ejercicio

-De avena y tofu. Necesitas: 240 ml de leche de almendras, 45 g de copos de avena, 130 g de tofu, una cucharada de miel y medio aguacate. Qué te aporta: el tofu es una excelente fuente de aminoácidos, hierro y calcio. Palabra de experta: “Para después de haber realizado ejercicios de fuerza”.

-Leche de mango. Necesitas: 150 g de sandía, 80 g de mango, 120 ml de yogur de coco, tres cucharadas de copos de avena, dos de semillas de lino, y una cucharadita de miel. Qué te aporta: la sandía posee un alto contenido en licopeno, que contribuye a proteger las células. Palabra de experta: “Es una buena opción para después del ejercicio cardiovascular de larga duración”.

-De col rizada y fruta. Necesitas: 200 ml de leche de avena, 70 g de col rizada picada, un plátano, una manzana, seis fresas, una pera y 60 ml de yogur natural. Qué te aporta: la col rizada (kale) es una hortaliza que posee una buena cantidad de vitamina A. Palabra de experta: “Es adecuado para entrenamientos cardiovasculares de una hora o menos”.

-Vitamanzana. Necesitas: 240 ml de leche de almendras, una manzana, dos puñados de espinacas, una cucharada de puré de almendras y una dosis de proteínas en polvo. Qué te aporta: vitaminas, minerales, grasas saludables y proteínas. Las espinacas son una buena fuente de niacina y zinc y de vitaminas A, C, E, B6 y K. Palabra de experta: “Es la bebida adecuada para después de ejercitar los músculos en un entrenamiento de fuerza”.+ Info: Sport smoothies (Lunwerg).