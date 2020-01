13 ene 2020

Si eres una de nuestras lectoras habituales sabrás que Sacha Fitness es una de nuestras gurús favoritas. Sus consejos son siempre útiles y además suele hablar sin pelos en la lengua. Así que una vez más, hemos acudido a su conocimiento para saber si las barras de proteínas comerciales son tan buenas como las pintan.

Según la venezolana afincada en Miami, son una buena opción solo si estas apurada, "Únicamente en ese caso", escribe en su blog. Para ella desde ningún punto de vista es una buena idea utilizarlas como sustitutos de comida a diario, o convertirlas en el alimento infalible en la bolsa del tupper. Y es que no por llamarse barras de proteínas y estar en la sección de fitness tiene que ser sano. "Son ricas, pero cuidado no todas son buenas, no tienen casi nada natural, algunas son muy procesadas y con muchos polialcoholes, por lo que suelen caer muy pesadas en el organismo. Esto no es bueno pues generará más problemas a largo plazo", explica.

Para la empresaria del fitness, si llegas a consumir una barra comercializada que sea solo en caso de emergencia. Y lo más importante es que revises con atención la ficha nutricional, ya que podrías terminar comiendo un dulce disfrazado.

Sascha da algunos tips para escoger una barra de proteína buena: lo ideal es que el 85% sea natural y solo un 15% de cosas procesadas que te gusten.

Para ella, las barras verdaderamente buenas son difíciles de conseguir o suelen ser muy costosas.

Una barrita casera

En todo caso te ofrecemos una receta fácil, para que puedas hacer y tener en casa y así puedas recurrir a ella en caso de emergencia.

Ingredientes

2 cazos de proteína del sabor que más te guste.

1 taza de mantequilla de cacahuete

1/2 taza de mantequilla de coco

2 cucharadas de harina de coco

1/2 vaso de leche de almendras

1/2 taza de almendras tostadas

Edulcorante al gusto

Elaboración

En un bol grande depositas todos los ingredientes que sean más sólidos como la proteína, ambas mantequillas y la harina de coco y mezclaremos todo hasta que quede bien mezclado.

Añadiremos la leche de almendras poco a poco mientras vamos moviendo la mezcla hasta que vaya cogiendo la textura adecuada y trabajando la mezcla hasta que sea homogénea.

Por último, añadiremos el edulcorante al gusto y las almendras tostadas picadas a la mezcla y removemos un poco más para que queden repartidas por toda la mezcla.

Una vez tenemos toda la masa bien mezclada, la echaremos en una bandeja rectangular o molde adecuado donde hemos colocado papel vegetal y lo meteremos al congelador hasta que ésta se endurezca completamente, pero con cuidado de que no llegue a congelarse.

Luego corta los trozos del tamaño característico de una barrita. Te deberían salir aproximadamente 10 o 12 barritas. Las debes de conservar en la nevera.