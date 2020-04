21 abr 2020

La cuarentena ha creado hábitos que antes considerábamos imposibles. Te levantas a las siete para hacer yoga restaurativo (si no lo has hecho nunca, deberías probarlo). Horneas pasteles, bizcochos y pruebas la receta de tarta de queso de Cristina Pedroche (¡tiene pintón!). Y aunque has caído rendida a la fiebre de Instagram y has sacado las acuarelas y los ovillos de lana del cajón para tejer tus propios jerséis, tienes una asignatura pendiente: entrenar. Ni si quiera las 12 cuentas de Youtube que te recomendábamos el otro día han conseguido que encuentres la motivación que necesitas para mover algo el cuerpo.

Pero tranquila: tenemos una idea. Hemos seleccionado los videoclips (que nos sacan una sonrisa) con las coreos más moviditas para que después de teletrabajar te pongas manos a la obra y bailes. ¡Pero bailar de verdad! Haz un reto con tus amigas, si todas comenzáis a bailar por las tardes en vez marmullar quejas sobre el poco deporte que estáis haciendo esta cuarentena tendréis coreografía para el verano. Y quién sabe, quizás hasta podéis subirlo a TikTok y crear un vídeo viral. Todo es posible.

¡A bailar! Liberarás endorfinas, olvidarás los problemas y sobre todo, te lo pasarás bien.

Beyoncé - Single Ladies

No hay baile más mítico ni mejor canción con la que comenzar este reto. ¿Pros? Siempre la ponen en alguna pista de baile.

Taki Taki ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B

Para los más millennials, es una de las canciones con más tutoriales en YouTube. Si con el videocilp no logras aprenderte la coreografía, tranquila: hay mil y un vídeos con el paso a paso.

Shakira - Hips Don't Lie

El movimiento de caderas de Shakira no podía faltar en esa selecciñon. ¿Siempre has querido dominar sus movimientos? Ahora tienes tiempo para practicar.

Aserejé - Las Ketchup

Te has reído. Te hemos escuchado desde casa. ¿Quién no ha bailado alguna vez el 'Aserejé'? Creemos que nadie. Te teletransportará a las verbenas más divertidas de tu juventud.

Que la detengan - David Civera

Otro clásico que bailarás sin parar. ¿La coreo? Una de las más fáciles que hay. Seguro que tú y tus amigas os la sabéis de memoria. Pero siempre está bien un recordatorio.

Super Bowl Halftime Show de Shakira y Jennifer López

Y como colofón final... ¡Chan, chan, chan! La coreografía de Jennifer López y Shakira en el intermedio de la Super Bowl. Ya hay miles de personas bailándola debido al 'challenge' viral por Instagram.