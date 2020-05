6 may 2020

Volver a hacer ejercicio al aire libre, y retomar tus hábitos de entrenamiento, no es nada fácil, sobre todo si tienes interiorizadas unas consignas obsoletas sobre el ejercicio físico y su reflejo en el cuerpo. Ya sea saliendo a hacer ejercicio o replicando tu rutina de entrenamiento del gym en casa, el experto en fitness Marcos Vázquez nos ayuda a desmontar algunos mitos que impiden que avances en tus objetivos como perder peso o fortalecer el cuerpo.





Tonificar no es posible

Cuántas veces habremos dicho y oído la palabra “tonificar” asociado a hacer ejercicio pero, según Marcos Vázquez, autor del blog Fitness Revolucionario, explica “muchas personas afirman que no quieren realmente aumentar su masa muscular sino simplemente tonificar. Pero el concepto “tonificar” no quiere decir nada en realidad, el aspecto visual que quieren lograr cuando hablan de tonificar se alcanza simplemente ganando músculo y perdiendo grasa”. Como ves es una cuestión de nomenclatura nada más, a partir de ahora diremos que queremos eliminar grasa y ganar músculo si lo que tenemos en mente es el concepto clásico y etéreo “tonificar”.

No vas a perder grasa de la zona que quieras

Otro mito que nos ha desmontado Vázquez es que no se puede elegir de qué parte del cuerpo perder grasa. “No por hacer muchos abdominales perderás más grasa de la barriga, ni por entrenar piernas quemarás más grasa en esa zona. Los tenistas, por ejemplo, trabajan más un brazo que el otro pero tienen el mismo porcentaje de grasa en ambos” explica Vázquez.

Pero entonces ¿no es posible eliminar la grasa de una zona en concreto del cuerpo? Vázquez argumenta que “la zona donde pierdes grasa dependerá principalmente de tu genética y entorno hormonal. Dicho esto, toda regla tiene excepciones y hay estudios recientes que parecen confirmar que es posible atacar la grasa de un lugar particular con un protocolo especial de alta intensidad con ejercicio aeróbico posterior.” Al menos nos queda algo de esperanza.

Hacer cardio no adelgaza

Esto es algo que se creía popularmente hace décadas pero que hoy en día se sabe que hacer mucho cardio no es sinónimo de perder grasa. Marcos cree firmemente que la tríada para perder grasa es fundamentalmente el déficit calórico, ingerir suficiente proteína y hacer un entrenamiento regular de fuerza, estos serían las claves más importantes para eliminar grasa.

Respecto al cardio explica Vázquez que “un exceso de cardio puede dificultar, por ejemplo, la recuperación de tus entrenamientos. Esto restaría energía en los entrenamientos de fuerza, lo más importante para minimizar la pérdida de masa muscular durante el déficit calórico”. Vaya, entonces no por mucho darle al zumba vamos a conseguir el cuerpo que deseamos, esta es una información más que valiosa, aunque “si te gusta y te apetece añadir un par de sesiones semanales de cardio, adelante, con alta probabilidad te ayudará y te permitirá comer un poco más” apunta Vázquez.

Las mujeres no se ponen como “machos” por entrenar fuerza

A muchas de nosotras siempre nos han metido en la cabeza que entrenar fuerza es algo de hombres y que adquiriremos una apariencia “hombruna” e hiper musculada si entrenamos fuerza. Así que hace décadas lo normal era ver en el gym a las mujeres haciendo cardio y a los hombres haciendo pesas. Esta creencia ha quedado totalmente obsoleta siendo ya cosa del pasado ya que, en cualquier rutina de fitness, una mujer hoy en día tiene también tablas con ejercicios de fuerza y entrena fuerza de forma habitual sin convertirse en un “macho”. Entrenar fuerza es, además, el mejor antídoto contra la osteoporosis y evita muchos problemas asociados con el envejecimiento.

“Aunque la mentalidad está cambiando, muchas creen todavía que ganar musculatura masculinizará su figura, restando atractivo físico. No es cierto. En la práctica ocurre justo lo opuesto. El músculo resalta las curvas y facilita además la pérdida de grasa. El resultado final es precisamente ese look “tonificado” que muchas mujeres buscan” explica Vázquez. ¿Te has convencido ya de incluir entrenamiento de fuerza en tus rutinas?

Puedes construir músculo usando solo tu cuerpo

Marcos Vázquez es un gran detractor de herramientas de entrenamiento ineficaces como las mancuernas rosas de un kilo “para crecer, el músculo necesita tensión, puedes ganar músculo con cargas moderadas pero desde luego necesitas superar un mínimo umbral” afirma. Pero aunque este tipo de elemento sea ineficaz no creas que necesitas grandes pesas para mejorar tu fuerza.

Marcos Vázquez realizando una sentadilla búlgara en casa pinit

Entrenando con tu propio cuerpo puedes conseguir unos resultados excelentes en tu entrenamiento. ¿Qué? ¿Solo con el peso de mi cuerpo puedo entrenar? Por supuesto que sí, Marcos explica que “puedes lograr muy buenos resultados entrenando con tu propio cuerpo, incluso en la comodidad de tu casa. Bien usado, tu cuerpo te aportará más intensidad que todas esas pesas rosas”.

La información es poder y, una vez que tienes claro qué funciona para perder grasa y construir músculo y qué no lo hace, vas a poder empezar a entrenar cumpliendo objetivos, eliminando grasa y fortaleciendo tu cuerpo. Una adecuada rutina de entrenamiento unida a una alimentación sana basada en comida real y un buen descanso, son los pilares básicos para mantener en forma cuerpo y mente durante mucho tiempo.