20 may 2020

Lo confesamos: somos fans incondicionales de Cristina Pedroche. Desde sus vestidos para las Campanadas, hasta su sentido del humor pasando por su amor por la comida, el yoga y su apoyo público a la copa menstrual. Sin duda, Cristina, estamos -casi- siempre contigo.

La colaboradora televisiva ha vuelto esta semana a la televisión, (¡felicidades!) y hace unos días manifestaba la alegría que eso le causaba. Cristina, que nos ha animado la cuarentena con recetas para chuparse los dedos (tenemos la receta de la tarta de queso más deseada) y posturas de yoga imposibles, ha dado la bienvenida a la fase 0,5 en Madrid con una fotografía de lo más artística, que debemos reconocer, nos ha dejado sin palabras. No porque Pedroche haga yoga desnuda (que eso también podría se un tema a tratar) sino por la dificultad de la postura.

Se trata de una postura no apta para el resto de los mortales (solo los más experimentados en yoga podrán llevarla a cabo) que tapa todas las zonas estratégicas y que ha causado furor entre sus seguidores. Con este copy que acompañaba la publicación, demostraba además que nunca pierde el humor "¡¡¡ Cucú tras!!! Así me esto quedando yo en esta cuarentena, cucú. Pero ya mañana vuelvo a la tele y me ayudará a centrarme... o quizás no".

La foto ya cosecha más de 160 mil likes. ¡Todo un éxito! Lo cierto es que cucú o no, Cristina, nos seguirás encantando.

¿Alguien se atreve con la postura?