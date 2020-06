1 jun 2020 V. de los ríos

No te deshagas de tu gimnasio casero ahora que has comenzado a pasear o correr. Te proponemos una hoja de ruta con distintos programas online para que no tengas excusa. Como explica Antonio Moreno, entrenador personal y creador del método Radical Trainer, lo importante para conseguirlo “es tener motivación”. Pero, ¿qué pautas seguir? “Todo dependerá del estado de forma y de su meta. Hay entrenos basados en HITT, otros de press, fuerza, tracción... Cada grupo muscular debe entrenarse de forma independiente cada día, no realizando más de cinco días de entrenamiento para evitar el sobreentreno. Y las rutinas deben cambiarse cada cuatro semanas”, concluye el experto.

1. Reserva en la sala virtual

La Red está repleta de opciones, busca y elige las clases que más te apetezcan. Eso sí, para que surtan efecto, tienes que tomártelo en serio.

-Un clásico. En ictiva.com hay más de 1.000 clases online, planes de entrenamiento y la posibilidad de seguir tu progreso y evolución deportiva. (Desde 23,85 € al trimestre).

-En modo off. Gaia.com ofrece una infinidad de vídeos para practicar yoga, pilates, meditación y mindfulness sea cual sea tu nivel, y también una amplia comunidad de seguidores. (Desde 11,99 € al mes).

-De todo para todos. En la web gym-in.com hay un calendario con rutinas mensuales que incluyen vídeos de clases variadas, desde aerodance, a danza del vientre, pasando por rutina de core, cardiosamba... (Desde 5,75 € cada mes).

-Ommmmm. Clasesdeyogaonline.com es un portal con cientos de tutoriales de todos los estilos y niveles, dirigidas por profesores de la Escuela Internacional de Yoga. (Desde 10 € al mes).

2. Descárgatelas

Hacer ejercicio está en tu mano. Ve al app store de tu smartphone y encuentra lo que buscas.

-Sweat. La australiana Kayla Itsines, una de las entrenadoras preferidas de las famosas, tiene su propio método para lograr un cuerpo tonificado. Con una guía de nutrición.

-Seven. Son solo siete minutos de entrenamiento y más de 200 ejercicios para ponerte a prueba. Puedes competir con otros usuarios.

-Freeletics. Encontrarás workouts para todos los gustos y un coach podrá diseñarte un entrenamiento personalizado. Con una comunidad de más de 40 millones.

-Fitify. Sesiones de HIIT, tabata o cardio y rutinas de entre 15 y 25 minutos.

-Asana Rebel. Ideal para yoga y meditación. Combina asanas con ejercicios de fitness.

3. Barra libre

El confinamiento ha impulsado iniciativas gratuitas, como estas.

-@yomemuevoencasa. Nueve grandes gurús del entrenamiento en nuestro país preparan varias sesiones a lo largo del día: baile, yoga, glúteos, hiit, TRX, pilates...

-@yo–entreno–en casa. Abdominales, body combat, gap, y hasta consejos nutricionales en esta cuenta creada por un grupo de monitores del Centro Deportivo Antonio Díaz Miguel de Madrid.

-@caroprato. Esta entrenadora personal imparte, a través de su cuenta de Instagram, sesiones de fuerza. Bcresporuiz. Beatriz Crespo, doctora en Medicina y Rendimiento Deportivo, utiliza su canal de Youtube.