23 jun 2020

Las dietas milagro son una trampa fácil en la que todas hemos caído, al menos, una vez en la vida. Vivir presas de los estereotipos, sean cuales sean, también. Si no, que se lo digan a Rebel Wilson que ha desvelado en una entrevista a 'The Sun', que se ha mantenido en un peso elevado durante mucho tiempo debido a su carrera profesional, "Tenía un trabajo en el que me pagaban mucho dinero por mantenerme ‘gorda’, lo que puede ser un lío para tu cabeza”, comentaba a la publicación inglesa. Por su papel en 'Dando la nota', Rebel debía mantener la fachada de 'Amy la gorda' intacta, pero ese tiempo ya pasó.

Un accidente en Aspen esquiando le hizo recapacitar: se perdió en la montaña, se le durmió una pierna y aunque todo quedó en una anécdota y pudo volver sana y salva a su hotel, para la actriz ese incidente marcó un punto de inflexión en su vida, su carrera y sobre todo, en su salud. Desde entonces (aunque comenzó en 2019 a perder peso) ha cambiado radicalmente su estilo de vida, poniéndose en manos de profesionales que le han ayudado a perder peso de forma controlada, saludable y mantiéndose muy activa.

En el rodaje de 'Cats' ya pudimos ver el cambio que estaba atravesando la actriz, que confesó que estaba adelgazando casi sin darse cuenta, "Perdí cuatro kilos en cuatro días”, explicó Rebel ha 'Entertainment Tonight'. “Por un lado fue debido al trabajo físico, pero también porque hacía muchísimo calor en el set de rodaje, grabábamos a unos 38 grados”, decía en su momento. No obstante, con la llegada del nuevo año, venían también nuevos propósitos.

2020: el año de la salud

Esta publicación en su cuenta de Instagram daba el pistoletazo de salida a su viaje, tal y como ella escribía en el texto que acompañaba a la imagen, "Okey, para mí 2020 va a ser el "Año de la Salud". Me he puesto el chándal y he ido a dar un paseo, estoy en el sofá bebiendo agua ahora mismo y estoy intentanto evitar el azúcar y la comida basura, algo que va a ser más duro durante las vacaciones de Navidad... ¡pero lo voy a hacer! ¿Quién está intentando tomar decisiones positivas este año?", publicaba hace 24 semanas exactas.

Ni la cuarentena ha podido con su determinación y a junio, puede decir que ha seguido perdiendo peso incluso durante la cuarentena, aunque eso sí, tal y como ha confesado, le ha costado algo más, "Algunos días son extremadamente frustrantes, te dan ganas de rendirte, te molesta la falta de progreso, pero están llegando cosas buenas", compartía en su cuenta de Instagram. Pero no pierde la motivación: entrena siete días a la semana (sí, domingos incluidos).

Rebel cuenta con el apoyo de su entrenador, Jono Castaño para alcanzar sus metas. Y ha sido él mismo quién ha desvelado la rutina de entrenamiento de la actriz al portal HollywoodLife. La bicicleta, las sentadillas y los ejercicios con soga y FitBall son los protagonistas de sus sesiones.

Aunque también tiene días que le cuesta algo más entrenar, mantiene sus objetivos a largo plazo muy en mente, "Incluso si tienes que dar un paso atrás en tus objetivos, sigue intentándolo, porque valdrá la pena. Inténtalo y esfuérzate un poco cada día... sé que algunos días son frustrantes, y puedes querer rendirte debido a la falta de progreso pero hay cosas buenas que se están dirigiendo en tu camino. ¿Cuáles son tus objetivos este año? Seré honesta con vosotros, en mi "Año de la Salud" quiero llegar a pesar 75kg y en lo que respecta a mi carrera, estoy intentando producir una de mis películas antes de que acabe el año. Estas dos cosas requieren mucho esfuerzo diario y constantes pasos atrás... pero estoy trabajando duro", compartía al pie de una fotografía suya en Instagram.

Rebel, que cumplió 40 años en marzo está decidida a cumplir sus propósitos a corto y largo plazo... y conociéndola, nos irá contando (y mostrando) sus avances hacia una vida más saludable en sus redes sociales como siempre ha hecho, y sin caer en cánones de belleza o dietas peligrosas, sino basándose en el pequeño esfuerzo diario para sentirse mejor con ella misma.